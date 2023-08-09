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9 августа 2023, новость

Клава Кока пообещала рассказать, как нашла любовь на телешоу

Проект «Сердце Клавы» готовится к премьере на телеканале «Пятница!»
Клава Кока | Источник: Legion-Media.ru

Певица Клава Кока в соцсетях пообещала рассказать, как нашла свою вторую половинку на шоу «Сердце Клавы».

«Я не верила, что так бывает, но на проекте я пережила весь спектр эмоций, и вопреки всем "это же постанова", "все приходят за пиаром", "судьбу на шоу не встретишь" и так далее, я сейчас выкладываю этот пост, обнимая свою вторую половинку. Скоро мы расскажем вам нашу историю», — написала Кока.

В конце августа на телеканале «Пятница!» выйдет шоу «Сердце Клавы». В проекте будут участвовать претенденты на сердце исполнительницы со всей России — они будут ухаживать за артисткой на протяжении полутора месяцев. Это продолжение реалити, в котором год назад пыталась найти мужчину блогер Настя Ивлеева. Ведущими шоу станут сваха Роза Сябитова и блогер Роман Каграманов.

В конце апреля Кока опровергала слухи о романе с блогером Димой Масленниковым. Певица назвала Масленникова своим «бро» и добавила, что они дружат уже семь лет. При этом девушка призналась, что блогер несколько раз флиртовал с ней, однако дальше дело не зашло.

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