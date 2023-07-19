Наверх
19 июля 2023, новость

Сябитова поможет Клаве Коке найти мужчину мечты в новом телешоу

Романтическое реалити «Сердце Клавы» готовится к выходу в эфир на «Пятнице!»
Кадр из телешоу «Сердце Клавы»

Клава Кока станет героиней нового шоу «Сердце Клавы», премьера которого состоится в конце августа на телеканале «Пятница!». Найти мужчину мечты 26-летней популярной певице помогут знаменитая сваха Роза Сябитова и блогер Роман Каграманов.

На протяжении полутора месяцев мужчины со всей страны будут добиваться расположения исполнительницы: готовить для нее приятные сюрпризы, приглашать на свидания, готовить завтраки и ужины.

Клава Кока не исключает, что благодаря проекту встретит настоящую любовь. «Я очень этого хочу! Я серьезно отношусь к поиску своего партнера, поэтому считаю, что мои следующие отношения должны привести меня к замужеству и семье. У меня нет времени для любовных драм, мелодрам и комедий», — признается звезда.

Роза Сябитова отметила, что будет рада помочь Коке, с которой она давно знакома и дружит, найти вторую половинку. «Хотелось бы в идеале закончить наш проект помолвкой, и это возможно. Я точно подберу ей пару, обещаю!» — добавила сваха.

«Сердце Клавы» — это продолжение реалити-шоу «Сердце Ивлеевой», в котором ранее пыталась найти любовь Анастасия Ивлеева. Впоследствии Роман Каграманов рассказал, почему у звезды не сложились отношения с победителем проекта Алексеем Зловедовым.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Клава Кока
Klava Coca
Роза Сябитова
Роза Сябитова вернется в «Давай поженимся!»
Сердце Клавы
Анастасия Ивлеева
Василиса Володина вернется на ТВ с собственным шоу: первые кадры
Роман Каграманов
«Давай поженимся!» возвращается в эфир: первый тизер
Филипп Киркоров раскрыл, кто мог поехать на «Евровидение 2022»
Гузеева сбрасывает вес для съемок в новом шоу
Астролог Володина рассказала, как попала на «Давай поженимся!»
Съемки «Давай поженимся!» могут стартовать в ближайшее время
Стало известно о новом шоу Диброва с Бастой и другими звездами
Появились первые фото со съемок реалити-шоу с Волей и Утяшевой
ТНТ объявил кастинг в новое шоу перевоплощений
Серябкина рассказала об участии в шоу с Батрутдиновым и Давой
Арзамасова, Волкова, Борщева пришли в новую версию «Устами младенца»
Гришаева, Лагашкин, Пермякова появятся в скетч-шоу «России 1»
Ведущая «Давай поженимся!» высказалась об уходе Tinder из России
Тодоренко, Валерия, Глюкоза приняли участие в новом шоу с Пушным
Галустян вернулся к образу Бородача в новом телешоу
Павел Воля запускает собственное вечернее шоу
Сергей Бурунов стал ведущим нового шоу «ОКнутые люди»
Сябитова заявила, что не расстраивается из-за маленькой пенсии
Светлаков, Кока, Галич снялись в новом музыкальном шоу
10 лет спустя: Тина Канделаки запускает новое шоу для умных детей
Сотрудник «Давай поженимся!» рассказал о судьбе шоу
Утяшева с Волей, Канделаки и другие звезды на презентации канала ТВ-3
Надежда Бабкина стала ведущей нового шоу на НТВ
Клава Кока спровоцировала слухи о съемках в «Давай поженимся!»
Комики из «Импровизации» запускают новое шоу на СТС
Ляйсан Утяшева стала ведущей кулинарного шоу
Сябитова вспомнила, как чуть не погибла на съемках телешоу
Ведущая «Слабого звена» будет вести новую телеигру
Сябитова заявила, что «порвет всем пасть» за Гузееву
Клава Кока стала ведущей нового кулинарного телешоу
Дава, Валерия, Лазарев на съемках популярного музыкального шоу
Павел Воля анонсировал «гигантское» реалити-шоу в Дубае
Бабкина приступила к съемкам нового шоу о моде и преображении
Сябитова заявила, что Клава Кока подошла бы на роль ведущей «Давай поженимся!»
Бузова и Кока вошли в состав жюри нового музыкального шоу
Бузова, Ревва и Галич стали участниками новогоднего Comedy Club
Клава Кока стала ведущей новогоднего Comedy Club
Мартиросян станет ведущим нового музыкального шоу на ТНТ
Клава Кока представила мультфильм, где озвучила главную героиню
Глюк'Oza станет ведущей нового шоу на ТНТ
Клава Кока примерила образ Людмилы Гурченко на съемках
Ведущую «Давай поженимся!» разоблачили в танцевальном телешоу
Ксения Бородина будет вести новое шоу на ТНТ: первые кадры
Канделаки, Бузова, Воля с Утяшевой представили новые проекты ТНТ
Ведущая «Давай поженимся!» снова ответила на вопрос о закрытии шоу
Борис Корчевников будет вести новую программу на «России 1»
«Первый канал» запускает новое вокальное шоу с Пельшем
Светлаков и Клава Кока вошли в состав жюри нового телешоу
Билан, Мороз, Маликов: первые фото со съемок аватар-шоу «Первого канала»
Новые трейлеры
Призраки в Венеции
Трейлер (англ.)
Колесо времени
Колесо времени (2 сезон, англ.)
Вася не в себе
Трейлер
Отпуск в октябре
Трейлер
Миграция
Трейлер (англ.)
Особняк с привидениями
Трейлер №2 (англ.)
Человек ниоткуда
Трейлер
Последователи
Трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь