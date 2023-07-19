Сябитова поможет Клаве Коке найти мужчину мечты в новом телешоу

Кадр из телешоу «Сердце Клавы»

Клава Кока станет героиней нового шоу «Сердце Клавы», премьера которого состоится в конце августа на телеканале «Пятница!». Найти мужчину мечты 26-летней популярной певице помогут знаменитая сваха Роза Сябитова и блогер Роман Каграманов.

На протяжении полутора месяцев мужчины со всей страны будут добиваться расположения исполнительницы: готовить для нее приятные сюрпризы, приглашать на свидания, готовить завтраки и ужины.

Клава Кока не исключает, что благодаря проекту встретит настоящую любовь. «Я очень этого хочу! Я серьезно отношусь к поиску своего партнера, поэтому считаю, что мои следующие отношения должны привести меня к замужеству и семье. У меня нет времени для любовных драм, мелодрам и комедий», — признается звезда.

Роза Сябитова отметила, что будет рада помочь Коке, с которой она давно знакома и дружит, найти вторую половинку. «Хотелось бы в идеале закончить наш проект помолвкой, и это возможно. Я точно подберу ей пару, обещаю!» — добавила сваха.