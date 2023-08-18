Ана де Армас | Источник: Legion-Media.ru

80-й Венецианский кинофестиваль может остаться без звездных гостей из-за забастовки Гильдии актеров США (SAG-AFTRA). Об этом сообщает Variety.

Открытие смотра запланировано на 30 августа. Гильдия актеров США дала разрешение на участие звезд в промо-мероприятиях двух картин — «Феррари» Майкла Манна и «Догмен» Люка Бессона.

При этом актеры даже этих двух фильмов могут не приехать на фестиваль, чтобы избежать общественного осуждения.

Поводом для начала забастовки стало то, что SAG-AFTRA не удалось договориться с продюсерами об условиях нового трехлетнего контракта — повышении оплаты труда и улучшении условий работы на фоне развития стриминговых сервисов.