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18 августа 2023, новость

Венецианский кинофестиваль может остаться без звездных гостей

Знаменитые голливудские актеры могут пропустить мероприятие из-за масштабной забастовки
Ана де Армас | Источник: Legion-Media.ru

80-й Венецианский кинофестиваль может остаться без звездных гостей из-за забастовки Гильдии актеров США (SAG-AFTRA). Об этом сообщает Variety.

Открытие смотра запланировано на 30 августа. Гильдия актеров США дала разрешение на участие звезд в промо-мероприятиях двух картин — «Феррари» Майкла Манна и «Догмен» Люка Бессона.

При этом актеры даже этих двух фильмов могут не приехать на фестиваль, чтобы избежать общественного осуждения.

Поводом для начала забастовки стало то, что SAG-AFTRA не удалось договориться с продюсерами об условиях нового трехлетнего контракта — повышении оплаты труда и улучшении условий работы на фоне развития стриминговых сервисов.

В июле студия Disney отказалась от традиционного дефиле актеров по красной дорожке на премьере мультфильма «Особняк с привидениями». Вместо них перед камерами позировали артисты Диснейленда — Микки и Минни Маусы, Малефисента, Круэлла и другие.

Актеры Голливуда начали крупнейшую забастовку в истории. Чего они добиваются?
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