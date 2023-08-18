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18 августа 2023, новость

Муцениеце показала себя в платье из своих фото

Не все поклонники пришли в восторг от откровенных образов звезды

Агата Муцениеце поделилась в соцсети фото, на котором она примерила мини-платье, сделанное из ее фотографий.

«Я не 100$, чтоб нравиться всем!» — подписала снимок 34-летняя актриса.

Во время загрузки произошла ошибка.

Однако не все поклонники оценили такой образ звезды. «Агата, ты пытаешься быть истерически сексуальной. Не стоит. Это выглядит жалко…» — написал один из фанатов.

Напомним, что в июне стартовали съемки третьей части фильма «Честный развод», в котором Агата Муценице вновь появится вместе с Александром Робаком. В продолжении комедии Гена (Робак) становится успешным стендапером, а Милана (Муцениеце) — его женой и агентом. Однако однажды герой проснулся и понял, что его возлюбленная сбежала, не оставив даже записки. Гена был вынужден понять, что он мог сделать не так.

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