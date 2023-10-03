Став молодыми родителями, Гена и Милана продолжают работать над гармонией в своих отношениях и творческой реализации. Милане все еще сложно поверить в себя, ей кажется, что ее музыкальный успех связан лишь с тем, что она жена всенародного любимца «дяди Гены», постоянно гастролирующего по стране. А однажды в ее жизнь врывается… отец. Альберт Плехов (Леонид Якубович) — эксцентричный провинциальный режиссер. Пытаясь достать денег на осуществление своей давней мечты, постановку мюзикла «Алый Цветок», старик оказался в должниках у опасных людей. Отчаявшись, он обращается за помощью к дочери и ее звездному мужу. Вот только для Миланы он совершенно чужой человек — она не видела его с четырех лет. Смогут ли семейные узы победить старые обиды?

«Честный развод. Бенефис» — третья часть лирической комедии с Александром Робаком и Агатой Муцениеце.