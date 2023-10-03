Наверх

Честный развод. Бенефис

2024мелодрамакомедия

Сюжет фильма:

Став молодыми родителями, Гена и Милана продолжают работать над гармонией в своих отношениях и творческой реализации. Милане все еще сложно поверить в себя, ей кажется, что ее музыкальный успех связан лишь с тем, что она жена всенародного любимца «дяди Гены», постоянно гастролирующего по стране. А однажды в ее жизнь врывается… отец. Альберт Плехов (Леонид Якубович) — эксцентричный провинциальный режиссер. Пытаясь достать денег на осуществление своей давней мечты, постановку мюзикла «Алый Цветок», старик оказался в должниках у опасных людей. Отчаявшись, он обращается за помощью к дочери и ее звездному мужу. Вот только для Миланы он совершенно чужой человек — она не видела его с четырех лет. Смогут ли семейные узы победить старые обиды?

«Честный развод. Бенефис» — третья часть лирической комедии с Александром Робаком и Агатой Муцениеце.

Режиссер
Евгений Корчагин
В ролях
Александр Робак, Агата Муцениеце, Леонид Якубович, Ирина Безряднова, Джемал Тетруашвили, Сергей Степин, Владислав Ветров, Оливия Корнилова, Святослав Савченко
Страна
Россия
Возрастные ограничения
12 +
Подробнее
Трейлер
Кадры22
22
фотографии
Похожие фильмы и сериалы
Честный развод
Честный развод 2
Читайте также
Якубович играет отца Муцениеце в продолжении «Честного развода»: первые фото
Муцениеце и Робак вернутся к своим ролям в «Честном разводе 3»
Кристина Асмус вернулась к съемкам с гипсом на ноге
Тейлор Свифт заподозрили в съемках в «Дэдпуле 3»
Ричард Гир пригрозил судом телеведущему, назвавшему его «секс-символом»
Дружинина объяснила, почему оттолкнула Макееву на премьере
Михалков назвал уехавшего из России Анатолия Белого предателем
87-летний Вуди Аллен назвал одну из причин завершения карьеры
В Париже отменили гастроли Анатолия Белого
Стриженовы, Малышева, Макеева на премьере «Гардемаринов»
Дружинина отказалась обниматься с Макеевой на премьере «Гардемаринов»
Панин назвал «халтурой» свою работу в «Солдатах»
Щербаков выразил соболезнования в связи со смертью Виталия Коняева
В фильме «Вий» нашли киноляп с Куравлевым
Умер актер из «Республики ШКИД» Александр Липов
Кустурица может снять часть фильма по Достоевскому на Кубани
Андрей Звягинцев снимет в Европе фильм про русского олигарха
Трагедия батискафа «Титан» ляжет в основу фильма
Критики впервые похвалили фильм серии «Пила»
Пересильд становится императрицей, а Ауг — «Пугачевой»: киноновости недели
Монике Беллуччи — 59: самые страстные фото и роли итальянской дивы
Равшана Куркова рассказала о работе с токсичными режиссерами
Известный рэпер вывихнул палец каскадеру на съемках «Неудержимых»
Никита Ефремов рассказал, чем занимается его 16-летняя сестра
Лада Дэнс рассказала, почему давно не снималась в кино
Режиссер «Айты» высказался о запрете своего фильма
Джонни Депп начал съемки кино о Модильяни с Аль Пачино
В состав жюри кинофестиваля «Маяк» вошли Козловский, Толстунов и Чиповская
Цыганов рассказал о временной потере памяти на съемках
Появился трейлер фильма с Пересильд в роли императрицы Елизаветы
Умер сыгравший Дамблдора актер Майкл Гэмбон
Юлия Ауг играет сумасшедшую, возомнившую себя Пугачевой
Все новости
Новые трейлеры
Честный развод. Бенефис
Трейлер
Оставь мир позади
Тизер (англ.)
Планета Максимус
Трейлер
Токсичный мститель
Тизер-трейлер (англ.)
Секс. До и после
Трейлер
Императрицы
Тизер-трейлер
Самая большая Луна
Трейлер
Аргайл
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Честный развод. Бенефис (2024): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Честный развод. Бенефис. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Честный развод. Бенефис, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь