Что смотрят в мире: топ-8 крупных киноновинок августа

Кадр из мультфильма «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов»

Леонардо, Донателло, Микеланджело и Рафаэль возвращаются на экраны, чтобы вновь защищать Нью-Йорк от полчища мутантов (и пропагандировать любовь к пицце). Оглядываясь на неудачный опыт с игровой версией от Майкла Бэя с Меган Фокс, создатели решили пойти по другому пути и сочинили историю в духе суперуспешных мультфильмов о множественных вселенных Человека-паука. Зрителей ждет драйвовое и насыщенное зрелище со смешением техник и анимационных жанров и много ностальгии — от отсылок к оригинальному сериалу до привета Джону Хьюзу.

По сюжету, братья-рептилии, всю жизнь прятавшиеся в канализациях, мечтают освоиться на поверхности и зажить, как обычные подростки. Вскоре они знакомятся с юной журналисткой Эйприл О’Нил, вместе с которой им предстоит раскрыть серию дерзких ограблений и влюбить в себя жителей мегаполиса.

На самом дне океана обнаружена древняя экосистема — леденящая обитель ужаса. Именно там Джонас Тейлор и его исследовательская группа сталкиваются с новым мегалодоном — точнее, целым выводком доисторических монстров, которые не прочь полакомиться свежей человечинкой. Хищники радостно выбираются наверх, смачно сжирая все и вся на своем пути. Не по зубам им лишь Джейсон Стэйтем, чей герой теперь не только ныряльщик, но и ретивый эколог, а также новоиспеченный папаша взрослой дочери.

Конфликт отцов и детей, разумеется, на месте; как и излишне длинный прогрев к основному действу с участием акул, ради которого все кино и затевалось.

Кадр из фильма «Поколение стручков»

В самом ближайшем будущем искусственный интеллект возвысился над природой и прочно поселился в жизни каждого. Молодая пара Рэйчел и Элви готовы стать родителями. Для этого женщина обращается в компанию Pegasus, разработавшую технологию вынашивания ребенка в искусственных матках, что должно позволить обоим партнерам перенести весь период беременности почти на равных. Элви, приверженец естественных процессов, поначалу сомневается, однако все же соглашается.

Научно-фантастический ромком с Эмилией Кларк и Чиветелем Эджиофором напоминает еще одну серию «Черного зеркала». Фантазия на тему будущего, в котором человечество подчинено технологиям в самых интимных сферах своей жизни, подается авторами в сатирическом ключе, но довольно мягко, без нагнетания, предлагая лишний раз поразмыслить о том, что делает нас людьми.

Русский корабль «Деметр», следующий из Трансильвании в Лондон, перевозит частный груз — 24 деревянных ящика без опознавательных знаков. Ни пассажирам, ни членам экипажа невдомек, что судьба приговорила их к самому страшному исходу. Посреди бескрайних вод, во тьме ночей их преследует Дракула — жаждущий крови беспощадный вампир. Когда судно причаливает к английской гавани, местные с удивлением обнаруживают, что на борту нет ни одной живой души: вся команда испарилась без следа.

Режиссер Андре Эвредал, до этого снявший крепкий хоррор-детектив «Демон внутри» и ламповые «Страшные истории для рассказа в темноте», обратился на этот раз к классическому роману Брэма Стокера, экранизировав только одну главу — «Судовой журнал “Деметры”». Пожалуй, самую загадочную, атмосферную и пугающую — чувство неумолимо надвигающегося кошмара, от которого не сбежать, передается и через экран.

Кадр из фильма «Сердце Стоун»

Рэйчел Стоун — оперативница секретного миротворческого агентства «Хартия», в арсенале которого — искусственный интеллект по имени Сердце. Изобретение особенно ценно тем, что умеет предсказывать будущее, а потому за ним охотятся все злодеи мира. Стоун должна сделать все, чтобы Сердце не было использовано во вред человечеству.

Исполнительница главной роли в новом боевике Netflix Галь Гадот призналась, что при подготовке к съемкам вдохновлялась акробатическими навыками Тома Круза. Однако складывается ощущение, что создатели «Сердца Стоун» ориентировались на франшизу «Миссия: невыполнима» не только в этом. Гоняющая на мотоцикле, прыгающая с парашютом и дерущаяся с плохими парнями героиня Гадот — типичный собирательный образ из шпионских боевиков, от бондианы до прочих блокбастеров. Увы, такая вторичность затмевает все старания авторов сделать эффектный экшен. Не спасает даже ненадолго появляющаяся в кадре Гленн Клоуз.

Джейми Рейес возвращается домой после окончания колледжа, полный надежд на будущее. Но не тут-то было! Судьба обрушивается на парня в виде древней инопланетной реликвии — синего жука скарабея, который выбирает Джейми в качестве своего носителя. В обмен молодой человек получает невероятные доспехи и сверхспособности. Отныне он — супергерой Синий Жук.

Судя по отзывам первых зрителей, история нового супергероя киновселенной DC, пребывающей в кризисе в ожидании решительных перемен от Джеймса Ганна, получилась на удивление душевной, полной юмора и теплоты латинской культуры. Приятно видеть как свежие лица (дебют в большом кино для Шоло Маридуэньи), так и неподражаемую Сьюзен Сарандон в роли главной злодейки.

Заядлый геймер Янн Марденборо мечтает стать частью элитного мира профессионального гоночного спорта. За его плечами — годы тренировок в симуляторе «Гран Туризмо», а впереди — масса испытаний ради того, чтобы стать настоящим гонщиком. Несостоявшийся автогонщик Джейк Солтер и идейный маркетолог Дэнни Мур решают поставить на парня и рискнуть всем ради победы.

Драйв, энергия соперничества и напряженные гонки — все это в фильме есть, однако ждать очередного «Форсажа» не стоит. Новая лента Нила Бломкампа основана на реальной истории и делает ставку не на одни лишь трюки, но и на характеры. Дэвид Харбор привычно хорош в роли экспрессивного наставника, а глядя на вдохновенного героя Орландо Блума, можно поверить и в собственные мечты.

Кадр из фильма «Отвязные дворняги»

Говорят, собака — лучший друг человека. Но что если человек — бессовестный негодяй? Вот и наивный бордер-терьер Реджи брошен своим хозяином Дагом прямо на улице. Реджи уверен, что его человеческий друг ни за что не поступил бы так по своей воле. Вскоре он знакомится с бостон-терьером Багом, свободолюбивым бродягой, острым на язык и искренне считающим, что настоящему псу не нужны никакие хозяева. Реджи осознает, насколько токсичными были его предыдущие отношения с человеком и как бессердечно повел себя Даг. С помощью новых друзей Реджи готовится совершить месть по-собачьи.