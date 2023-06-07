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Отвязные дворняги

Strays

IMDb8.1
20231 ч. 33 мин.комедияприключения

Сюжет фильма:

Говорят, собака — лучший друг человека. Но что, если человек — бессовестный негодяй? Реджи — очень наивный и слишком оптимистичный бордер-терьер, брошенный посреди улиц своим хозяином Дагом. Реджи уверен, что его человеческий друг ни за что не поступил бы с ним так по своей воле. Но однажды Реджи знакомится с бостон-терьером Багом, свободолюбивым бродягой, острым на язык и искренне считающим, что настоящему псу не нужны никакие хозяева. Реджи осознает, насколько токсичными были его предыдущие отношения с человеком и как бессердечно повел себя Даг. С помощью Бага и его приятелей Реджи готовится совершить месть по-собачьи.

Режиссер
Джош Гринбаум
В ролях
Уилл Феррелл, Джейми Фокс, София Вергара, Айла Фишер, Харви Гильен, Уилл Форте, Джош Гад, Джэми Деметриу, Рэндолл Парк, Бретт Гельман, Роб Риггл, Хеди Нассер, Ханна Калуэлл, Джейд Фернандес, Тинаше Кайесе, Дэн Перро
Страна
США
Премьера
7 июня (Мир)
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Трейлеры2
Кадры3
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