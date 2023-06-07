Говорят, собака — лучший друг человека. Но что, если человек — бессовестный негодяй? Реджи — очень наивный и слишком оптимистичный бордер-терьер, брошенный посреди улиц своим хозяином Дагом. Реджи уверен, что его человеческий друг ни за что не поступил бы с ним так по своей воле. Но однажды Реджи знакомится с бостон-терьером Багом, свободолюбивым бродягой, острым на язык и искренне считающим, что настоящему псу не нужны никакие хозяева. Реджи осознает, насколько токсичными были его предыдущие отношения с человеком и как бессердечно повел себя Даг. С помощью Бага и его приятелей Реджи готовится совершить месть по-собачьи.