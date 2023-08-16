В честь звезды «Индианы Джонса» назвали змею

Харрисон Форд | Источник: Legion-Media.ru

Исследователи обнаружили в Перу новый вид змей и назвали его в честь актера Харрисона Форда, известного в том числе по франшизе «Индиана Джонс» Стивена Спилберга. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Вид млекопитающих теперь называется Tachymenoides harrisonfordi, подчеркивает издание. Информацию о нем уже опубликовали в научном журнале Salamandra.

«Ученые постоянно называют животных в мою честь, но всегда тех, которые пугают детей. Я не понимаю... Ведь в свободное время я вышиваю крестиком, пою колыбельные своим базиликам, чтобы тем было не страшно ночью», — посетовал актер.

Издание подчеркивает, что именем Форда также называли вид муравьев (Pheidole harrisonfordi) и пауков (Calponia harrisonfordi).

«Но если серьезно, то у меня это открытие вызывает чувство смирения. Напоминает о том, что еще так много предстоит узнать о нашем мире — и люди лишь малая часть невероятно обширной биосферы», — подчеркнул актер.