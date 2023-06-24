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24 июня 2023, новость

80-летний Харрисон Форд заявил, что не намерен уходить из кино

Актер отказался бросать кино, потому что любит свою работу
Кадр из фильма «Индиана Джонс и колесо судьбы»

80-летний голливудский актер Харрисон Форд заявил, что не планирует уходить на пенсию из-за возраста, так как ему нравится сниматься в кино. Об этом пишет Variety.

«Я не хочу. Я не справляюсь, когда у меня нет работы. Я люблю работать. Я люблю чувствовать себя полезным. Это мой конек. Я хочу быть полезным», — подчеркнул Форд.

Артист признался, что еще не выгорел от работы из-за других актеров и членов съемочной группы, с которыми взаимодействует на площадке. Форд отметил, что фильм является результатом слаженных действий одной команды, которые совместными усилиями воплощают в жизнь сюжет, написанный в сценарии.

«Я не планирую, что я хочу сделать в той или иной сцене. Я не чувствую себя обязанным что-либо делать. На меня естественным образом влияют вещи, над которыми я работаю», — уточнил артист.

Последняя на сегодня крупная кинопремьера с участием Харрисона Форда — фильм «Индиана Джонс и колесо судьбы», в котором он вернулся к своей легендарной роли. Для ряда сцен актера омолаживали с помощью графики.

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