Дима Билан намекнул на съемки в продолжении «Триггера»

Дима Билан опубликовал в личном блоге несколько совместных фото с Викторией Масловой, исполнительницей одной из главных ролей в сериале «Триггер». Снимки были сделаны в поезде и возле него.

«Как думаете, куда держим путь?» — задал вопрос 41-летний певец своим поклонникам. В тегах он упомянул сериал «Триггер», в чем многие комментаторы увидели намек на участие Билана в съемках проекта.

Напомним, ранее Дима Билан уже выступал в качестве актера: он снялся в военной драме «Герой» в главной роли. Картина вышла в 2016 году.

Сериал «Триггер» рассказывает о необычном психологе, использующем в своей практике метод «шоковой терапии»: он провоцирует своих пациентов, выталкивает их из зоны психологического комфорта. Главную роль исполнил Максим Матвеев.