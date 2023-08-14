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14 августа 2023, новость

Дима Билан намекнул на съемки в продолжении «Триггера»

Певец опубликовал в соцсетях фото с актрисой популярного сериала

Дима Билан опубликовал в личном блоге несколько совместных фото с Викторией Масловой, исполнительницей одной из главных ролей в сериале «Триггер». Снимки были сделаны в поезде и возле него.

«Как думаете, куда держим путь?» — задал вопрос 41-летний певец своим поклонникам. В тегах он упомянул сериал «Триггер», в чем многие комментаторы увидели намек на участие Билана в съемках проекта.

Напомним, ранее Дима Билан уже выступал в качестве актера: он снялся в военной драме «Герой» в главной роли. Картина вышла в 2016 году.

Сериал «Триггер» рассказывает о необычном психологе, использующем в своей практике метод «шоковой терапии»: он провоцирует своих пациентов, выталкивает их из зоны психологического комфорта. Главную роль исполнил Максим Матвеев.

Первый сезон вышел в феврале 2020 года, второй — в 2022 году. В 2023-м ожидается выход продолжения проекта. Кроме того, идет работа над полнометражным сиквелом драмы.

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