Артем Стрелецкий — психолог, профессиональный провокатор, практикующий «шоковый» метод психотерапии. В то время как большинство психологов «нянчатся» с клиентами, по полгода выслушивая жалобы на жизнь, Артем намеренно выталкивает своих пациентов из зоны комфорта. Провокации активируют в психике человека желание немедленно разобраться со своими проблемами, и решение находится очень быстро — за один-два сеанса. Практика Артема процветает, пока один из клиентов Стрелецкого не накладывает на себя руки. Отбыв четырехлетний срок за доведение до самоубийства, Артем выходит на свободу. Никто не рад его возвращению, кроме лучшего друга — Дэна, с помощью которого Стрелецкий возобновляет консультации. Его первым пациентом становится робкий молодой человек Иван, который постоянно наносит себе раны. Бывшая жена Артема Даша обрела счастье с другим мужчиной и не желает его видеть. Однако Артем не верит в их любовную идиллию...
К Артему обращается эффектная, уверенная в себе девушка Лера — у нее проблемы с агрессией. Стрелецкий понимает, что клиентка переживает разрыв с любимым человеком, но Лера отказывается обсуждать детали. Проинструктированный Артемом Матвей обманом выясняет нужные подробности. Стрелецкий провоцирует Дашу разорвать отношения с Владимиром, но сталкивается с новым препятствием. Стремясь разрушить психологические блоки Леры, Артем заставляет ее испытать сильное переживание прошлого...
Артем помогает преодолеть паническую атаку Роману, который становится его новым клиентом. Чтобы выявить истоки проблемы и победить укоренившийся страх, Стрелецкий подвергает Рому настоящей опасности. Артем пытается узнать больше о сыне Даши Кирюше. Александр использует свое влияние, чтобы навредить Артему. Стремясь завершить терапию Леры, Стрелецкий устраивает ей тяжелое испытание...
Несмотря на запрет комитета по этике, Артем берет новых пациентов — супругов с проблемами в семейной жизни. Матвей, по заданию шефа, следит за клиенткой и узнает о ее нестандартных пристрастиях. Чтобы помочь женщине преодолеть тяжелую детскую травму, Артем устраивает циничную инсценировку. Отношения с Дашей становятся все хуже: она возмущена вмешательством Стрелецкого в ее жизнь. Артем отказывается от дальнейших встреч с Лерой, но та едва справляется с возникшим влечением к психологу.