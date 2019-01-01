Артем Стрелецкий — психолог, профессиональный провокатор, практикующий «шоковый» метод психотерапии. В то время как большинство психологов «нянчатся» с клиентами, по полгода выслушивая жалобы на жизнь, Артем намеренно выталкивает своих пациентов из зоны комфорта. Провокации активируют в психике человека желание немедленно разобраться со своими проблемами, и решение находится очень быстро — за один-два сеанса. Практика Артема процветает, пока один из клиентов Стрелецкого не накладывает на себя руки. Отбыв четырехлетний срок за доведение до самоубийства, Артем выходит на свободу. Никто не рад его возвращению, кроме лучшего друга — Дэна, с помощью которого Стрелецкий возобновляет консультации. Его первым пациентом становится робкий молодой человек Иван, который постоянно наносит себе раны. Бывшая жена Артема Даша обрела счастье с другим мужчиной и не желает его видеть. Однако Артем не верит в их любовную идиллию...