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11 августа 2023, новость

83-летняя Голубкина уточнила информацию о своей госпитализации

Звезда «Гусарской баллады» рассказала о своем самочувствии
Лариса Голубкина | Источник: PersonaStars

Народная артистка РСФСР актриса театра и кино Лариса Голубкина опровергла сообщения о своей госпитализации. В беседе с ТАСС она уточнила, что подвернула ногу.

«Никто меня не госпитализировал, я жива-здорова. Я упала, подвернулась нога, и все», — рассказала она, подтвердив, что сейчас находится дома.

О госпитализации Голубкиной со ссылкой на нее же СМИ сообщили 10 августа.

Лариса Голубкина — народная артистка РСФСР, исполнительница главной роли в фильме Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». С 1964 года — актриса Центрального академического театра Российской армии.

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