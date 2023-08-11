83-летняя Голубкина уточнила информацию о своей госпитализации

Лариса Голубкина | Источник: PersonaStars

Народная артистка РСФСР актриса театра и кино Лариса Голубкина опровергла сообщения о своей госпитализации. В беседе с ТАСС она уточнила, что подвернула ногу.

«Никто меня не госпитализировал, я жива-здорова. Я упала, подвернулась нога, и все», — рассказала она, подтвердив, что сейчас находится дома.

О госпитализации Голубкиной со ссылкой на нее же СМИ сообщили 10 августа.