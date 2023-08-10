Звезду сериала «Универ» не пустили в Грузию

Виталий Гогунский | Источник: Legion-Media.ru

Актера Виталия Гогунского, известного по роли Кузи в сериале «Универ», не пустили в Грузию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash, который опубликовал видео, на котором артист летит обратным рейсом на Москву.

Авторы видео сообщают, что актера завели в самолет под пограничным конвоем в аэропорту Тбилиси. Позже эту информацию подтвердил директор артиста Табриз Шахиди, который добавил, что такое решение власти страны приняли по политическим причинам.