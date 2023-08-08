Наверх
8 августа 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

Актриса Лужина высказалась о Пугачевой

Лариса Лужина ответила на критику, прозвучавшую от артистки в адрес россиян
Лариса Лужина | Источник: PersonaStars

Народная артистка РСФСР Лариса ЛужинаВертикаль») назвала певицу Аллу Пугачеву холопкой в ответ на критику россиян. Ее слова приводит «АиФ».

На II Вятском открытом Фестивале театра, кино и журналистики «На семи холмах» в Кирове она призналась, что раньше считала Пугачеву мудрой.

«Как была холопка, так и осталась. Я знаю Пугачеву. Все-таки мне казалось, что Алла — такая мудрая женщина, я ее считала умной. Человеком соображающим», — сказала она.

Лужина отметила, что актеры тоже «из крепостных».

«Мы все зависим от чужих мыслей, от чужих слов — мы играем в чужие жизни на сцене. Но это не говорит о том, что у всех у нас рабская психология — это всего лишь издержки профессии», — заключила актриса.

В октябре 2022 года Алла Пугачева обратилась к своим критикам и недоброжелателям после отъезда из России и призыва внести ее в реестр иноагентов вслед за супругом. По ее словам, люди, которым она не нравилась, «были холопами, а стали рабами».

Ранее о Пугачевой высказалась режиссер и актриса Светлана Дружинина.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Алла Пугачева
Вертикаль
Вайкуле заявила, что никогда не приедет в Россию
Лариса Лужина
Хмельницкая оправдала переезд Серебрякова в Канаду
Максим Фадеев предрек «хлопнувшим дверью» артистам бесславие
Максим Аверин раскрыл свое отношение к покинувшим РФ артистам
Ургант в соцсетях намекнул на появление в популярном телешоу
Даня Милохин объяснил, почему не хочет возвращаться в Россию
Назаров лишился роли Деда Мороза в комедии с Наталией Орейро
«Сама себя наказала»: Дружинина пожалела Пугачеву
Козловский потребовал рубль моральной компенсации за ложный донос
Раскрыт гонорар Пугачевой за концерт на частном мероприятии
Иван Ургант показал, что находится в одной из самых дорогих стран мира
СМИ: Машкова лишилась главной роли в российском военном сериале
Лолита заявила о величии Пугачевой
Пенкин рад, что не принимал участия в «Рождественских встречах» Пугачевой
Хаматова рассказала, как влиятельные люди пытались вернуть ее в Россию
Кучера заявил, что жена испортила карьеру покинувшему РФ Дмитрию Назарову
Валерия Гай Германика заявила об отсутствии русофобии за границей
Нагиева заметили на съемках в Москве
Виктория Боня посоветовала Милохину не возвращаться в Россию
Вера Брежнева лишилась вида на жительство в России
Шахназаров отреагировал на призыв Учителя выдвинуть от России фильм на «Оскар»
Богомолов призвал не отказываться от уехавших из России артистов
Охлобыстин рассказал о желании Ефремова пойти добровольцем на СВО
Хаматова, Белый, Литвинова: стало известно, как живут покинувшие Россию артисты
С Максима Галкина отказались снять статус иноагента
В штаб-квартире ООН в Вене прошел показ фильма «Нюрнберг»
СМИ: Галкин требует удалить записи его зарубежных выступлений
Звезда сериала «Ольга» рассказала, куда переехала из России
Алла Пугачева вышла на сцену на концерте «Машины времени» в Израиле
Охлобыстин поддержал Урганта и осудил доносы и травлю
Лариса Гузеева опровергла слухи об увольнении с телевидения
Спектакль с Серебряковым и Раппопорт в Екатеринбурге отменили
Кантемир Балагов передумал уходить из кино
Актера Смольянинова включили в перечень террористов и экстремистов
Ведущая «Давай поженимся!» высказалась об уходе Tinder из России
Брат Козловского ответил на слухи об отъезде артиста из России
Директор Дапкунайте заявила, что актриса «порвала все связи с Россией»
Филипп Киркоров исключил возможность своего отъезда из России
Театр Наций отменил показы спектакля с участием Ахеджаковой
Валерия высказалась об уехавших из России артистах
Галустян объяснил получение второго гражданства
Анатолий Белый не хочет отказываться от звания народного артиста
Козловский подал в суд иск о защите чести и достоинства
Группу по уехавшим из России деятелям культуры создали в Госдуме
Иван Ургант пообещал вернуться в эфир «Первого канала»
Брат Козловского ответил на требования отменить спектакли с актером в РФ
Кустурица рассказал о невозможности отмены российской культуры
Данила Козловский выступит в Москве и Петербурге со спектаклями
Павел Воля пошутил об уехавших звездах российского шоу-бизнеса
Актера Назарова оштрафовали на 50 тыс. рублей за дискредитацию армии
Новые трейлеры
Жизнь по вызову
Тизер (2 сезон)
Контакт
Трейлер (2 сезон)
Только ты и я
Дублированный трейлер
АльфаРомео
Трейлер
Великая ирония
Дублированный трейлер
Искусство по понятиям
Трейлер (англ.)
Бар «Один звонок»
Тизер
Дворец
Трейлер (итал.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь