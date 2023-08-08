Актриса Лужина высказалась о Пугачевой

Лариса Лужина | Источник: PersonaStars

Народная артистка РСФСР Лариса Лужина («Вертикаль») назвала певицу Аллу Пугачеву холопкой в ответ на критику россиян. Ее слова приводит «АиФ».

На II Вятском открытом Фестивале театра, кино и журналистики «На семи холмах» в Кирове она призналась, что раньше считала Пугачеву мудрой.

«Как была холопка, так и осталась. Я знаю Пугачеву. Все-таки мне казалось, что Алла — такая мудрая женщина, я ее считала умной. Человеком соображающим», — сказала она.

Лужина отметила, что актеры тоже «из крепостных».

«Мы все зависим от чужих мыслей, от чужих слов — мы играем в чужие жизни на сцене. Но это не говорит о том, что у всех у нас рабская психология — это всего лишь издержки профессии», — заключила актриса.

В октябре 2022 года Алла Пугачева обратилась к своим критикам и недоброжелателям после отъезда из России и призыва внести ее в реестр иноагентов вслед за супругом. По ее словам, люди, которым она не нравилась, «были холопами, а стали рабами».