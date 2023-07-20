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20 июля 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

«Сама себя наказала»: Дружинина пожалела Пугачеву

Режиссер фильмов о гардемаринах считает, что певица и ее муж начнут тосковать по родине
Светлана Дружинина | Источник: PersonaStars

Светлана Дружинина прокомментировала отъезд Аллы Пугачевой и ее семьи в Израиль. По мнению режиссера картины «Гардемарины, вперед!», артистка могла бы остаться на родине, но выбрала другой путь. Светлана Сергеевна отметила, что ей очень жаль Примадонну.

«Мне очень жалко Аллу Борисовну. В свое время она действительно было достоянием страны. Здесь бы ее носили на руках, она отказала сама себе в той славе, заслуженной годами работы (она трудяга), положению, когда ее любит вся страна. Она сама себя наказала. Это гораздо страшнее, чем потерять деньги, замок и еще что-то. Она там никому не нужна. Ну похлопают ей три раза. Если бы она сейчас вышла на эстраду, представляете, какой шум был бы! Все бы встали на волне этого восхищения!» — сказала 87-летняя Дружинина в интернет-шоу «Эмпатия Манучи» ведущему Вячеславу Манучарову

Народная артистка также призналась, что считает мужа Пугачевой, юмориста Максима Галкина (включен в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента), талантливым человеком. Дружинина предположила, что супруги «рано или поздно будут тосковать» по России. 

Ранее Лолита Милявская заявила о величии Пугачевой.

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