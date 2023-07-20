«Сама себя наказала»: Дружинина пожалела Пугачеву

«Мне очень жалко Аллу Борисовну. В свое время она действительно было достоянием страны. Здесь бы ее носили на руках, она отказала сама себе в той славе, заслуженной годами работы (она трудяга), положению, когда ее любит вся страна. Она сама себя наказала. Это гораздо страшнее, чем потерять деньги, замок и еще что-то. Она там никому не нужна. Ну похлопают ей три раза. Если бы она сейчас вышла на эстраду, представляете, какой шум был бы! Все бы встали на волне этого восхищения!» — сказала 87-летняя Дружинина в интернет-шоу «Эмпатия Манучи» ведущему Вячеславу Манучарову.