Акиньшина показала себя с детьми на отдыхе в Италии

Оксана Акиньшина опубликовала в микроблоге редкие фото с детьми — 10-летним сыном Константином и 6-летней дочерью Эмми, которые были рождены в браке с кинопродюсером Арчилом Геловани. Звезда сериала «Контейнер» отдыхает сейчас в Венеции, где вместе с детьми успела прокатиться на гондоле по знаменитым живописным каналам, побывать на пирсе и местном рынке.

Поклонники 36-летней актрисы были рады, что она наконец-то поделилась совместными фото с детьми, и отметили, что сын и дочь похожи на отца.

Напомним, что в 2018 году Оксана Акиньшина и Арчил Геловани расстались, и сейчас звезда встречается с Данилой Козловским. Также от первого брака с бизнесменом Дмитрием Литвиновым у актрисы есть 14-летний сын Филипп, которого она не показывает поклонникам.