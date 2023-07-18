Акиньшина играет эксперта по разводам в новом сериале: первые кадры

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Оксана Акиньшина приступила к съемкам в новом психологическом сериале «Неверные», режиссером которого стал Алексей Кузмин-Тарасов (ранее он работал над проектом «Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного»). 36-летняя актриса призналась, что ей очень понравился сценарий, особенно тем, что сложная героиня живет в очень непростых обстоятельствах.

По сюжету, Ольга Шилковская (эту роль и исполняет Оксана Акиньшина) лишается единственного сына: муж забирает у нее ребенка, и героиня принимает решение вернуться к адвокатской практике. Она специализируется на бракоразводных процессах и пытается помогать клиентам в решении семейных конфликтов, не доводя дело до суда. Для этого ей приходится прибегать к самым нестандартным решениям.

«Такой характер — всегда интересная работа, — подчеркнула Акиньшина. — Талантливая творческая команда, отличный актерский ансамбль и актуальная, очень “живая” история — я уверена, что зрителя ждет уникальный эмоциональный опыт».

По словам режиссера, это история про нелюбовь, «про нелюбимых и ненужных детей, которые проносят через всю жизнь эту нелюбовь» и пытаются компенсировать это чувство.