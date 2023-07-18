Наверх
18 июля 2023, фоторепортажСъемки

Акиньшина играет эксперта по разводам в новом сериале: первые кадры

Психологическая драма «Неверные» выйдет в 2024 году
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий
Фото: предоставлены пресс-службой

Оксана Акиньшина приступила к съемкам в новом психологическом сериале «Неверные», режиссером которого стал Алексей Кузмин-Тарасов (ранее он работал над проектом «Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного»). 36-летняя актриса призналась, что ей очень понравился сценарий, особенно тем, что сложная героиня живет в очень непростых обстоятельствах.

По сюжету, Ольга Шилковская (эту роль и исполняет Оксана Акиньшина) лишается единственного сына: муж забирает у нее ребенка, и героиня принимает решение вернуться к адвокатской практике. Она специализируется на бракоразводных процессах и пытается помогать клиентам в решении семейных конфликтов, не доводя дело до суда. Для этого ей приходится прибегать к самым нестандартным решениям.

«Такой характер — всегда интересная работа, — подчеркнула Акиньшина. — Талантливая творческая команда, отличный актерский ансамбль и актуальная, очень “живая” история — я уверена, что зрителя ждет уникальный эмоциональный опыт».

По словам режиссера, это история про нелюбовь, «про нелюбимых и ненужных детей, которые проносят через всю жизнь эту нелюбовь» и пытаются компенсировать это чувство.

В проекте, помимо Оксаны Акиньшиной, также заняты Роман Евдокимов, Егор Дружинин, Иван Добронравов, Евдокия Германова, Нелли Уварова, Мила Ершова, Лидия Вележева, Алена Хмельницкая, Евгений Санников, Павел Баршак, Евгений Романцов, Надежда Сысоева и другие. За производство отвечают «Студия Видеопрокат» Сергея Бондарчука и Алексея Киселева и «НМГ Студия»

Премьера «Неверных» состоится в 2024 году на платформе Wink.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Оксана Акиньшина
Неверные
Янковский и дочь Пересильд снялись в сериале про перестройку: первые кадры
Алена Хмельницкая
Нелли Уварова
9 сериалов июля: любопытные новинки и долгожданные продолжения
Роман Евдокимов
Надежда Сысоева
Гришаева и Робак сыграют супругов в новом сериале: первые кадры
Егор Дружинин
Мила Ершова
Ефремов и Тарасова играют влюбленных в новом сериале: первые фото
Евгений Романцов
Сергей Бондарчук-мл.
Букины возвращаются: ТНТ объявил о перезапуске «Счастливы вместе»
Лидия Вележева
Павел Баршак
Стартовали съемки сериала про россиянок в Турции: первые фото
Иван Добронравов
Юлия Снигирь в неожиданном образе снимается в новом сериале
Топ-10 сериалов фестиваля «Пилот», которые могут стать хитами
Артем Ткаченко и Сабина Ахмедова снялись в новом мистическом сериале
Асмус рассказала о необычном подарке для возлюбленного
Ивлеева играет злодейку в новом сериале: первые фото
В Иванове выбрали лучшие новые сериалы: звезды на закрытии «Пилота»
Жена Прилучного Брутян появится в новом сериале со Стояновым
Козловский и Акиньшина снялись вместе в сериале
VK запускает вертикальный сериал со звездами и блогерами
Робак и Пересильд стали мужем и женой в новом сериале
Рэдклифф назвал странным свое появление в новом сериале о Гарри Поттере
13 самых долгожданных продолжений сериалов лета 2023
Появились новые кадры с Ефремовым в экранизации популярного фэнтези
Возлюбленный Асмус признался ей в любви со сцены
Стоянов сменит 10 образов на съемках нового сериала: первые фото
«Уральские пельмени» снимают свой первый сериал: первые фото
По «Последнему богатырю» снимут сериал
Сын Ефремова снимается в роли учителя при колонии: первые кадры
7 новых увлекательных сериалов мая, которые вы могли пропустить
Стартовали съемки сериала с возлюбленным Асмус в главной роли
От Шварценеггера до Янковского: 6 самых звездных сериалов мая
Акиньшина снова играет суррогатную мать: первые фото
Вилкова снимается в неожиданном образе в сериале: первые фото
Марина Александрова в белом халате на съемках нового сериала: фото с площадки
Михалкова и Разумовская снимаются в сериале о похищении детей: первые фото
6 новых сериалов с необычным сюжетом, от которых не оторваться
8 лет спустя: популярный сериал с Будиной возвращается в эфир
В России сняли сериал по мотивам суда Деппа и Херд
Хабенский и Бондарчук снялись в сериале про 90-е
Их будут смотреть: 5 новых любопытных сериалов, показанных на ММКФ
Елена Подкаминская появится в сериале «Сергий против нечисти»
Стало известно о съемках сериала по «Сумеркам»
Янковская, Бондарчук, Апексимова снялись в напряженной драме: первые фото
Муцениеце играет мать дочки Жукова в новом сериале: первые фото
Прилучный вернулся в продолжении нашумевшего сериала про эскорт: первые фото
HBO опубликовал первый тизер сериала о Гарри Поттере
Исакова и Цыганов вернутся к своим ролям в продолжении «Нежности»
Кристина Асмус и Павел Деревянко представили совместный проект
Сергей Бурунов раскрыл подробности нового сериала со своим участием
Стало известно о планах снять 7 сезонов сериала о Гарри Поттере
Собчак, Асмус, Ходченкова: все звезды на премьере сериала Бондарчука
Смоляков и Александрова снялись в «Последнем деле Черкасова»
«Роковуха»: Кристина Асмус рассказала о новой необычной роли
Юлия Снигирь снимается в семейной саге: первые фото
Новые трейлеры
Миграция
Трейлер (англ.)
Особняк с привидениями
Трейлер №2 (англ.)
Человек ниоткуда
Трейлер
Последователи
Трейлер
Создатель
Трейлер (англ.)
Развод по-геймерски
Дублированный трейлер
Замаячный
Трейлер
Ведьмак
Трейлер (3 сезон, англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь