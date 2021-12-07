Акиньшина и Козловский вместе появились на лондонской кинопремии

8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий

Актриса Оксана Акиньшина и ее коллега Данила Козловский были замечены вместе на кинопремии «Золотой единорог», которая вручается ежегодно в Лондоне в рамках «Недели российского кино».

В королевском театре Хэймаркет было поставлено шоу «Буря и единорог» по пьесе Шекспира «Буря». Главную роль в постановке сыграл Данила Козловский. Акиньшина специально прилетела в Лондон, чтобы поддержать актера на «Золотом единороге». Артисты весь вечер провели вместе, не скрываясь от фотографов.