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7 декабря 2021, новость

Акиньшина и Козловский вместе появились на лондонской кинопремии

«Неделя российского кино» прошла в Лондоне в пятый раз
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фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Актриса Оксана Акиньшина и ее коллега Данила Козловский были замечены вместе на кинопремии «Золотой единорог», которая вручается ежегодно в Лондоне в рамках «Недели российского кино». 

В королевском театре Хэймаркет было поставлено шоу «Буря и единорог» по пьесе Шекспира «Буря». Главную роль в постановке сыграл Данила Козловский. Акиньшина специально прилетела в Лондон, чтобы поддержать актера на «Золотом единороге». Артисты весь вечер провели вместе, не скрываясь от фотографов.

«Я всегда с большим удовольствием приезжаю на вручение премии "Золотой единорог" и в качестве лауреата, и в качестве гостя церемонии. Здорово, что существует площадка, где у современного российского кино есть уникальный шанс быть представленным международному зрителю, а у моих коллег — шанс получить живой отклик и признание зарубежной аудитории», — заявил Козловский.

Гостями церемонии также стали Алиса Хазанова, Иева Андреевайте, Олег Асадулин, Дмитрий Глуховский, Александр Цыпкин, Борис Гребенщиков, Алена Чехова и другие.

Лучшим фильмом года была названа картина Наташи Меркуловой и Алексея Чупова «Капитан Волконогов бежал», лучшим актером по версии премии стал исполнивший в нем главную роль Юра Борисов, а за лучшую женскую роль наградили Светлану Ходченкову за работу в фильме Веты Гераськиной «Другое имя».

Фестиваль «Неделя российского кино» и премию «Золотой единорог» основал Филип Перкон в 2016 году. В состав жюри входят европейские, американские и другие зарубежные кинематографисты. В предыдущие годы обладателями «Золотого единорога» становились фильмы «Ученик» Кирилла Серебренникова, «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» Александра Ханта, «Ван Гоги» Сергея Ливнева.

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Борис Гребенщиков
Светлана Ходченкова
Олег Асадулин
Иева Андреевайте
Ieva Andreevaite
Данила Козловский
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