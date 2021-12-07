Акиньшина и Козловский вместе появились на лондонской кинопремии

Актриса Оксана Акиньшина и ее коллега Данила Козловский были замечены вместе на кинопремии «Золотой единорог», которая вручается ежегодно в Лондоне в рамках «Недели российского кино».
В королевском театре Хэймаркет было поставлено шоу «Буря и единорог» по пьесе Шекспира «Буря». Главную роль в постановке сыграл Данила Козловский. Акиньшина специально прилетела в Лондон, чтобы поддержать актера на «Золотом единороге». Артисты весь вечер провели вместе, не скрываясь от фотографов.
«Я всегда с большим удовольствием приезжаю на вручение премии "Золотой единорог" и в качестве лауреата, и в качестве гостя церемонии. Здорово, что существует площадка, где у современного российского кино есть уникальный шанс быть представленным международному зрителю, а у моих коллег — шанс получить живой отклик и признание зарубежной аудитории», — заявил Козловский.
Гостями церемонии также стали Алиса Хазанова, Иева Андреевайте, Олег Асадулин, Дмитрий Глуховский, Александр Цыпкин, Борис Гребенщиков, Алена Чехова и другие.
Лучшим фильмом года была названа картина Наташи Меркуловой и Алексея Чупова «Капитан Волконогов бежал», лучшим актером по версии премии стал исполнивший в нем главную роль Юра Борисов, а за лучшую женскую роль наградили Светлану Ходченкову за работу в фильме Веты Гераськиной «Другое имя».
Фестиваль «Неделя российского кино» и премию «Золотой единорог» основал Филип Перкон в 2016 году. В состав жюри входят европейские, американские и другие зарубежные кинематографисты. В предыдущие годы обладателями «Золотого единорога» становились фильмы «Ученик» Кирилла Серебренникова, «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» Александра Ханта, «Ван Гоги» Сергея Ливнева.