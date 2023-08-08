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8 августа 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

Натали Портман разводится с мужем после 11-летнего брака

Слухи о разногласиях супругов появились после Каннского кинофестиваля
Натали Портман | Источник: Legion-Media.ru

Актриса Натали Портман готовится к разводу с мужем Бенжаменом Мильпье после 11 лет брака, пишет Hollywood Life.

Зарубежные СМИ сообщили, что 42-летняя актриса и постановщик танцев находятся в серьезных разногласиях. После того, как раскрылся роман мужа на стороне, они пытались исправить ситуацию, но так и не смогли вернуть гармонию в свои отношения.

Ни одна из сторон не сделала официального заявления.

Натали Портман всегда старалась сохранять свою личную жизнь в тайне от общественности, поэтому не планирует комментировать происходящее. Поклонники актрисы выразили ей свою поддержку, увидев фотографии папарацци, на которых она вытирала слезы в парке во время прогулки с детьми и супругом.

Позже Натали появилась на публичном мероприятии, Открытом чемпионате Франции, в хорошем настроении. Источники сообщали, что пара пыталась наладить отношения после измены, и роман мужа был недолгим. Бенжамен осознал свою ошибку и делает все возможное, чтобы вернуть Натали и сохранить семью. Натали Портман скрывает подробности развода.

На прошедшем Каннском кинофестивале Натали Портман появилась в компании мужа. Однако сообщалось, что после окончания смотра супруги снова стали проводить время отдельно.

Натали Портман и Бенжамен Мильпье познакомились на съемках фильма «Черный лебедь», влюбленные сыграли свадьбу в 2012 году, а за год до этого у них родился сын Алеф. В 2017 году супруги снова стали родителями — на свет появилась их дочь Амалия.

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