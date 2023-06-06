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6 июня 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

Натали Портман появилась на публике на фоне слухов о разводе

Западные СМИ сообщают, что актриса намерена развестись с Бенжаменом Мильпье после 10 лет брака
Натали Портман на футбольном матче | Источник: Legion-Media.ru

Актриса Натали Портман посетила футбольный матч «ПСЖ» — «Клермон» в Париже. СМИ обратили внимание, что на игру звезда «Черного лебедя» пришла без мужа, хореографа и танцовщика Бенжамена Мильпье. Он, как известно, увлекается футболом и старается посещать важные матчи.

Отсутствие Бенжамина на игре в Париже еще раз подтвердило слухи о том, что в семье звезд не все гладко. Впрочем, все обратили внимание на то, что Портман улыбалась и была очень веселой. Кто-то даже заметил, что актриса флиртовала с теннисистом Новаком Джоковичем, который сидел позади нее.

Предполагается, что Бенжамен Мильпье изменил супруге с 25-летней активисткой движения борцов с глобальным потеплением Камиль Этьенн. По данным инсайдеров, их роман начался еще в марте 2022 года, а Портман, узнав об этом, приняла решение пожить отдельно.

Натали Портман с супругом Бенжамином Мильпье | Источник: Rex / Fotodom.ru

Сама 41-летняя актриса не комментирует ситуацию вокруг своей семьи. «Натали невероятно скрытна и не собирается обыгрывать это в СМИ. Ее самым большим приоритетом является защита своих детей и конфиденциальность», — сообщили источники, близкие к звездной паре.

На недавно прошедшем Каннском кинофестивале Натали Портман появилась в компании мужа. Однако сообщалось, что после окончания смотра супруги снова стали проводить время отдельно.

Натали Портман и Бенжамен Мильпье познакомились на съемках фильма «Черный лебедь», влюбленные сыграли свадьбу в 2012 году, а за год до этого у них родился сын Алеф. В 2017 году супруги снова стали родителями — на свет появилась их дочь Амалия.

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