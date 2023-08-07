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7 августа 2023, новость

23-летняя дочь Ларисы Гузеевой работает гримершей

Ольга Бухарова поделилась впечатлениями от работы с Никитой Ефремовым
Лариса Гузеева с дочерью | Источник: PersonaStars

Дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова работает гримершей на съемочной площадке. Об этом сообщает «КП» со ссылкой на соцсети девушки.

Бухарова рассказала, что недавно работала с актером Никитой Ефремовым. Девушке приходилось бороться с синяками артиста с помощью косметических средств.

«Иногда по утрам, ненароком заглядывая в глаза Никиты Ефремова, я замечаю что-то, что отдаленно напоминает взгляд заключенного концлагеря. Но, быстро замазав синеву под его глазами, бросив взгляд через зеркало на свою работу, я вспоминаю, что мы просто снимаем кино», — поделилась 23-летняя дочь звезды.

О съемках какого именно проекта идет речь, Бухарова не уточнила. Возможно, имелся в виду фильм «Мальвина», в котором Никита Ефремов снимается вместе с Анастасией Ивлеевой и для роли в котором он заметно похудел.

Ольга Бухарова родилась в 2000 году в союзе артистки Ларисы Гузеевой с ресторатором Игорем Бухаровым. У актрисы также есть старший сын Георгий от редактора Кахи Толордавы.

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