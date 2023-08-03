Никита Ефремов похудел для роли в фильме с Ивлеевой

Никита Ефремов (фото: соцсети)

Никита Ефремов рассказал, что ради новой роли ему пришлось похудеть. Актер признался, что избавиться от лишних килограммов ему удалось с помощью тренировок и дефицита калорий.

35-летний Ефремов опубликовал в соцсети коллаж со своими фото. «Нормально схуднул для роли», — подписал пост актер.

Он также предложил подписчикам угадать, для какой именно роли ему пришлось так преобразиться. В вариантах ответа Ефремов дал шуточную подсказку: правильный ответ — Пьеро — намекает на фильм «Мальвина», к съемкам в котором он вместе с Анастасией Ивлеевой приступил в конце июля.

По сюжету, героиня Ивлеевой — вымышленная подруга девушки Васи, которая в детстве подавала большие надежды, а в 30 лет поняла, что катится на дно и не может остановиться.

Мальвина поможет ей справиться с трудностями и первым делом подтолкнет на поиски первой любви Васи — Стасика (эта роль и досталась Ефремову-мл.). Найти его оказалось не так сложно, а вот завоевать его сердце будет гораздо труднее. Ведь Стас добился всего, чего хотел от жизни. На этом пути Вася поймет, что в ее жизни пошло не так и откуда появилась Мальвина.

Ранее Ивлеева опубликовала в соцсети совместное фото с Никитой Ефремовым и «новорожденным ребенком».