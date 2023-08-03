Наверх
3 августа 2023, новость

Никита Ефремов похудел для роли в фильме с Ивлеевой

Сейчас актеры вместе снимаются в картине «Мальвина»
Никита Ефремов (фото: соцсети)

Никита Ефремов рассказал, что ради новой роли ему пришлось похудеть. Актер признался, что избавиться от лишних килограммов ему удалось с помощью тренировок и дефицита калорий.

35-летний Ефремов опубликовал в соцсети коллаж со своими фото. «Нормально схуднул для роли», — подписал пост актер.

Он также предложил подписчикам угадать, для какой именно роли ему пришлось так преобразиться. В вариантах ответа Ефремов дал шуточную подсказку: правильный ответ — Пьеро — намекает на фильм «Мальвина», к съемкам в котором он вместе с Анастасией Ивлеевой приступил в конце июля.

По сюжету, героиня Ивлеевой — вымышленная подруга девушки Васи, которая в детстве подавала большие надежды, а в 30 лет поняла, что катится на дно и не может остановиться.

Мальвина поможет ей справиться с трудностями и первым делом подтолкнет на поиски первой любви Васи — Стасика (эта роль и досталась Ефремову-мл.). Найти его оказалось не так сложно, а вот завоевать его сердце будет гораздо труднее. Ведь Стас добился всего, чего хотел от жизни. На этом пути Вася поймет, что в ее жизни пошло не так и откуда появилась Мальвина.

Ранее Ивлеева опубликовала в соцсети совместное фото с Никитой Ефремовым и «новорожденным ребенком».

Премьера «Мальвины» ожидается в марте 2024 года.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Мальвина
Никита Ефремов
Ивлеева и Ефремов показали «новорожденного ребенка» на съемках
Анастасия Ивлеева
Ирина Пегова показала себя в неожиданном образе на кинопробах
Звезда «Оппенгеймера» ел миндаль целыми днями для внешнего сходства с героем
Ивлеева играет Мальвину в новом фильме: первые кадры
Ефремов и Тарасова играют влюбленных в новом сериале: первые фото
Пересильд поддержала возлюбленного на премьере сериала
Появились новые кадры с Ефремовым в экранизации популярного фэнтези
Яблоко от яблони: дети знаменитых актеров, похожие на них как две капли воды
Никита Ефремов назвал фильм с отцом в числе любимых
Сын Ефремова снимается в роли учителя при колонии: первые кадры
Не мейк, а дипфейк! 16 актеров, которых омолодили или «воскресили» в кино
«Афрокудри и безумный макияж»: Асмус рассказала о непривычном образе для роли
Рыжая и с дредами: неузнаваемая Пересильд снимается в сказке. Первые фото
Сыгравший Элвиса Пресли актер рассказал, как толстел для роли
Фильм с Никитой Ефремовым покажут на фестивале в США
Названы актер и актриса года
Никита Ефремов объяснил, почему не навещает отца в колонии
Звезду «Мира Юрского периода 3» заставили похудеть ради роли
Брендан Фрейзер рассказал о съемках в роли 272-килограммового персонажа
Дэниэл Крэйг рассказал о работе над южным акцентом для сиквела «Достать ножи»
Актер «Очень странных дел» сбросил 34 кг ради съемок
Появились фото со съемок с неузнаваемым Никитой Ефремовым
Натали Портман рассказала о наборе массы для роли
72-летняя Сигурни Уивер сыграла девочку-подростка в «Аватаре 2»
Опубликовано первое фото Райана Гослинга в образе Кена
Неузнаваемый Брэдли Купер снимается в новом фильме: первое фото
Вышел первый трейлер «Тора 4» с Портман и загримированным Бэйлом
Звезда «Хода королевы» хочет побриться налысо ради роли
Ефремов и Старшенбаум снова играют мужа и жену: первые кадры
«Стражи галактики 3» установили рекорд по использованию грима
Паттинсон рассказал об экстремальном похудении для роли Бэтмена
Рене Зеллвегер изменилась до неузнаваемости ради новой роли
Джареду Лето — 50: восемь радикальных перевоплощений актера
Прилучный объяснил изменения своей внешности серьезной болезнью
Ургант, Светлаков и Ефремов на съемках новых «Елок»: первые фото
Павел Деревянко «отрастил живот» ради роли
Том Круз удивил поклонников изменившимся внешним видом
Никита Ефремов: «Мою свободу никто не может прекратить»
15 лет спустя: какими стали звезды сериала «Кадетство»
Павла Майкова омолодили на 15 лет для роли в сериале
Шпица сменила образ ради новой роли в кино
На 20, 50 и 100 лет: актеры, сильно «состарившиеся» для роли
Фото Асмус со съемок взволновало поклонников
Галкин показал себя в образе самовлюбленного соблазнителя
Ефремов и Максимова снимаются в сериале Плетнева: первые кадры
20-летняя дочь Джуда Лоу побрила голову для кинодебюта
Деревянко показал неузнаваемую Брежневу на съемках «Бендера»
Асмус рассказала о новой прическе для роли
Набравший лишний вес голливудский актер удивил новой внешностью
Сальма Хайек рассказала о борьбе с лишним весом после съемок
Новые трейлеры
Черное облако
Тизер
Повелитель ветра
Трейлер
Гнев материнский
Трейлер (англ.)
1993
Трейлер
Мой Хатико
Дублированный трейлер
Локи
Трейлер (2 сезон, англ.)
Год рождения
Тизер-трейлер
Жизнь по вызову
Тизер-трейлер (2 сезон)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь