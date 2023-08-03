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3 августа 2023, новость

Создатели «Острых козырьков» оценили фильм «Оппенгеймер»

Восторженный пост, адресованный Киллиану Мерфи, авторы сериала опубликовали в соцсетях
Киллиан Мерфи | Источник: Legion-Media.ru

Создатели сериала «Острые козырьки», одного из самых популярных проектов актера Киллиана Мерфи, поздравили артиста с успехом фильма «Оппенгеймер» Кристофера Нолана. Пост был опубликован в официальном аккаунте проекта в соцсетях.

«Киллиан, с того момента, как ты надел кепку Томми (имя героя актера в "Острых козырьках", — ред.), стало ясно, что ты на вершине своего мастерства. Твое исполнение роли Оппенгеймера великолепно», — написано в сообщении.

Киллиан Мерфи в сериале «Острые козырьки»

Они также поздравили всю команду «Оппенгеймера» с успехом, назвав этот проект «мощным».

Киллиан Мерфи исполнил в проекте главную роль — он сыграл изобретателя атомной бомбы Роберта Оппенгеймера. Эмили Блант и Мэтт Дэймон исполнили роли жены Оппенгеймера и генерал-лейтенанта Лесли Гроувса соответственно. Помимо этого, в картине также снялись Роберт Дауни-мл.Флоренс ПьюГари ОлдманРами МалекКеннет Брана и Джош Хартнетт. Премьера фильма состоялась 21 июля 2023 года.

Ранее коллеги Мерфи рассказали, что он целыми днями ел только миндаль, чтобы добиться внешнего сходства со своим героем.

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