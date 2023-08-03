Создатели «Острых козырьков» оценили фильм «Оппенгеймер»

Киллиан Мерфи | Источник: Legion-Media.ru

Создатели сериала «Острые козырьки», одного из самых популярных проектов актера Киллиана Мерфи, поздравили артиста с успехом фильма «Оппенгеймер» Кристофера Нолана. Пост был опубликован в официальном аккаунте проекта в соцсетях.

«Киллиан, с того момента, как ты надел кепку Томми (имя героя актера в "Острых козырьках", — ред.), стало ясно, что ты на вершине своего мастерства. Твое исполнение роли Оппенгеймера великолепно», — написано в сообщении.

Киллиан Мерфи в сериале «Острые козырьки»

Они также поздравили всю команду «Оппенгеймера» с успехом, назвав этот проект «мощным».