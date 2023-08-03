Создатели «Острых козырьков» оценили фильм «Оппенгеймер»

Создатели сериала «Острые козырьки», одного из самых популярных проектов актера Киллиана Мерфи, поздравили артиста с успехом фильма «Оппенгеймер» Кристофера Нолана. Пост был опубликован в официальном аккаунте проекта в соцсетях.
«Киллиан, с того момента, как ты надел кепку Томми (имя героя актера в "Острых козырьках", — ред.), стало ясно, что ты на вершине своего мастерства. Твое исполнение роли Оппенгеймера великолепно», — написано в сообщении.
Они также поздравили всю команду «Оппенгеймера» с успехом, назвав этот проект «мощным».
Киллиан Мерфи исполнил в проекте главную роль — он сыграл изобретателя атомной бомбы Роберта Оппенгеймера. Эмили Блант и Мэтт Дэймон исполнили роли жены Оппенгеймера и генерал-лейтенанта Лесли Гроувса соответственно. Помимо этого, в картине также снялись Роберт Дауни-мл., Флоренс Пью, Гари Олдман, Рами Малек, Кеннет Брана и Джош Хартнетт. Премьера фильма состоялась 21 июля 2023 года.
Ранее коллеги Мерфи рассказали, что он целыми днями ел только миндаль, чтобы добиться внешнего сходства со своим героем.