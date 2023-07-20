Звезда «Оппенгеймера» ел миндаль целыми днями для внешнего сходства с героем

Актеры Эмили Блант и Мэтт Дэймон в онлайн-шоу extratv рассказали о подготовке Киллиана Мерфи к главной роли в фильме Кристофера Нолана «Оппенгеймер».
Эмили Блант отметила, что звезда «Острых козырьков» был вынужден настолько вжиться в роль, что абстрагировался от съемочной группы. Она сравнила его поведение с образом Мэрил Стрип, к которой другие актеры боялись даже подойти на съемках фильма «Дьявол носит "Prada"». По словам Блант, Мерфи мог днями напролет есть один только миндаль, чтобы стать внешне похожим на создателя атомной бомбы.
К ее мнению присоединился и Мэтт Дэймон, который напомнил, что Нолан требовал от всех актеров наиболее детальной проработки и визуализации своих персонажей. По словам артиста, Киллиану Мерфи всегда было о чем подумать и что проанализировать.
Киллиан Мерфи исполнил в проекте главную роль — он сыграл изобретателя атомной бомбы Роберта Оппенгеймера. Эмили Блант и Мэтт Дэймон исполнили роли жены Оппенгеймера и генерал-лейтенанта Лесли Гроувса соответственно. Помимо этого, в картине также снялись Роберт Дауни-мл., Флоренс Пью, Гари Олдман, Рами Малек, Кеннет Брана и Джош Хартнетт. Премьера фильма запланирована на 21 июля 2023 года.