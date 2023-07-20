Звезда «Оппенгеймера» ел миндаль целыми днями для внешнего сходства с героем

Киллиан Мерфи в образе Роберта Оппенгеймера

Эмили Блант отметила, что звезда «Острых козырьков» был вынужден настолько вжиться в роль, что абстрагировался от съемочной группы. Она сравнила его поведение с образом Мэрил Стрип, к которой другие актеры боялись даже подойти на съемках фильма «Дьявол носит "Prada"». По словам Блант, Мерфи мог днями напролет есть один только миндаль, чтобы стать внешне похожим на создателя атомной бомбы.

К ее мнению присоединился и Мэтт Дэймон, который напомнил, что Нолан требовал от всех актеров наиболее детальной проработки и визуализации своих персонажей. По словам артиста, Киллиану Мерфи всегда было о чем подумать и что проанализировать.