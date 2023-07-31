Ивлеева и Ефремов показали «новорожденного ребенка» на съемках

Анастасия Ивлеева опубликовала в личном блоге совместное фото с Никитой Ефремовым. На кадре 32-летняя телеведущая держит на руках ребенка. Однако, если внимательно присмотреться, можно понять, что это пупс.
«Родила, девочки», — иронично подписала снимок Ивлеева.
Напомним, что недавно Анастасия Ивлеева и Никита Ефремов приступили к съемкам в фильме «Мальвина». В картине звезда шоу «Орел и решка» сыграет главную роль. По сюжету, ее героиня Мальвина — вымышленная подруга девушки Васи.
В детстве Вася подавала большие надежды, но в свои 30 она понимает, что катится на дно и не может остановиться. Мальвина поможет ей справиться с трудностями и первым делом подтолкнет на поиски первой любви Васи — Стасика. Найти его оказалось не сложно. Стас добился всего, чего хотел от жизни, так что завоевать его сердце окажется непростой задачей. На этом пути Вася поймет, что в ее жизни пошло не так и откуда появилась Мальвина.
Премьера фильма ожидается в марте 2024 года.