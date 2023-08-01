86-летний Юрий Назаров упал в метро и попал в больницу

Народный артист России Юрий Назаров был экстренно госпитализирован после неудачного падения на станции московского метро «Полежаевская». Об этом сообщает Telegram-канал 112.
По информации канала, 86-летний актер был доставлен в больницу с подозрением на перелом ноги. Однако обследование показало, что он получил ушиб бедра.
Юрий Назаров дебютировал в кино в 1957 году в исторической картине «Рассказы о Ленине». Свою первую крупную роль в кино он исполнил в военном фильме «Последние залпы».
Назаров также снимался у Андрея Тарковского в лентах «Андрей Рублев» и «Зеркало». Среди других работ актера — роли в картинах «Горячий снег», «Земля Санникова», «Маленькая Вера» и многих других. В общей сложности снялся в более чем 250 фильмах и сериалах.