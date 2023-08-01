Иосиф Пригожин станет наставником белорусского шоу «Фактор.BY»

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заменит критика Сергея Соседова в кресле наставника шоу «Фактор.BY» — беларусской версии британского проекта «X-фактор», самого популярного в мире вокального талант-шоу. Об этом пишет «КП».
В конце прошлого сезона Сергей Соседов заявил, что больше не будет курировать участников музыкального конкурса несмотря на то, что его подопечный завоевал первое место во втором сезоне. По данным издания, предкастинг нового сезона пройдет с 3 по 7 августа.
Напомним, ранее наставником белорусского «Х-фактора» выступала Ольга Бузова.
По правилам шоу «X-фактор», в каждом выпуске участники исполняют музыкальные номера, в подготовке которых обычно участвуют наставники из числа судей. На протяжении всего конкурса судьи помогают участникам с выбором песни, стилем и постановкой выступлений. Главный приз — контракт с известной звукозаписывающей компанией.