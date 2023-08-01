Иосиф Пригожин станет наставником белорусского шоу «Фактор.BY»

Иосиф Пригожин | Источник: Legion-Media.ru

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заменит критика Сергея Соседова в кресле наставника шоу «Фактор.BY» — беларусской версии британского проекта «X-фактор», самого популярного в мире вокального талант-шоу. Об этом пишет «КП».

В конце прошлого сезона Сергей Соседов заявил, что больше не будет курировать участников музыкального конкурса несмотря на то, что его подопечный завоевал первое место во втором сезоне. По данным издания, предкастинг нового сезона пройдет с 3 по 7 августа.

Напомним, ранее наставником белорусского «Х-фактора» выступала Ольга Бузова.