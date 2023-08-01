Наверх
1 августа 2023, новость

Иосиф Пригожин станет наставником белорусского шоу «Фактор.BY»

Российский продюсер отправится в Беларусь на съемки в ближайшее время
Иосиф Пригожин | Источник: Legion-Media.ru

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заменит критика Сергея Соседова в кресле наставника шоу «Фактор.BY» — беларусской версии британского проекта «X-фактор», самого популярного в мире вокального талант-шоу. Об этом пишет «КП».

В конце прошлого сезона Сергей Соседов заявил, что больше не будет курировать участников музыкального конкурса несмотря на то, что его подопечный завоевал первое место во втором сезоне. По данным издания, предкастинг нового сезона пройдет с 3 по 7 августа.

Напомним, ранее наставником белорусского «Х-фактора» выступала Ольга Бузова.

По правилам шоу «X-фактор», в каждом выпуске участники исполняют музыкальные номера, в подготовке которых обычно участвуют наставники из числа судей. На протяжении всего конкурса судьи помогают участникам с выбором песни, стилем и постановкой выступлений. Главный приз — контракт с известной звукозаписывающей компанией.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Ольга Бузова
X-фактор
Комик рассказал о поцелуе с Ольгой Бузовой на съемках телешоу
Иосиф Пригожин
Иосиф Пригожин поддержал забастовку актеров в Голливуде
Дава ушел с поста ведущего «Дома 2»
Влад Топалов примет участие в новом сезоне шоу с Бузовой
Экс-напарница Давы по «Танцам со звездами» рассказала о ревности Бузовой
Ольга Бузова анонсировала новые фильмы со своим участием
На Ольгу Бузову подали иск на миллион евро
Ольга Бузова заявила о намерении отправить свой клип на Каннский фестиваль
Билан и Бузова сразятся в популярном музыкальном шоу
СМИ: Иосифу Пригожину вызвали скорую помощь на съемках телешоу
Губерниев заявил о желании принять участие в проекте с Бузовой
Муж Валерии ответил на обвинения в обмане зрителей в телешоу
Гогунский, Бледанс и другие звезды снимаются в шоу с Бузовой
Бузова, Успенская, Водонаева на премьере нового музыкального шоу
Валерия с мужем стали героями шоу Кудрявцевой «Секрет на миллион»
Бузова и Кока вошли в состав жюри нового музыкального шоу
Бузова, Ревва и Галич стали участниками новогоднего Comedy Club
Бузова, Shaman, Билан: звезды на съемке новогоднего шоу «Муз-ТВ»
Бузова ответила критикам ремейка «Иронии судьбы»
Галя и Ипполит: Бузова и Киркоров снялись в «СамоИронии судьбы»
Киркоров, Бузова, Dava: звезды поздравили «Муз-ТВ» с 26-летием
Иосиф Пригожин пожаловался на трудности работы телеведущим
Ярушин ушел из «Звезд в Африке» после конфликта с Малафеевым
Иосиф Пригожин стал новым соведущим Леры Кудрявцевой
Бузова рассказала об отношении к критике в свой адрес
Сябитова вернется в шоу «Звезды в Африке»
Бурак Озчивит посетил Москву и сфотографировался с Бузовой
Галустян заступился за Бузову после критики их совместной песни
Бузова вернулась в Африку на съемки реалити-шоу: первые фото
Бузова назвала актера Голливуда, которому могла бы «дать шанс»
Бузова стала ведущей акции «Сделай предложение в эфире»
Бузова рассказала, как получила роль в спектакле в МХАТе
Бузова анонсировала собственную «театральную постановку»
Бузова объяснила нежелание смотреть «Дом 2» после перезапуска
Бузова, МакSим, Бородина: звезды на премии «Жара Music Awards»
Губерниев снова подшутил над Бузовой
В премьерном выпуске шоу «Талант» Бузова повздорила с участником
Мамы Бузовой и Лазарева пришли в шоу «Секрет на миллион»
Бузова пожаловалась на здоровье после съемок в Африке
Цой и звезда «Битвы экстрасенсов»: названы герои шоу с Бузовой
Валерия с Пригожиным, Барановская на премьере военной драмы
Ураган обрушился на съемочный лагерь шоу с Бузовой и снес его
Водонаева рассказала о сложностях участия в новом шоу ТНТ
Водонаева примет участие в шоу с Бузовой в Африке
Бузова на тигре, Niletto, Кока и другие в новогоднем Comedy Club
Бузову довели до слез на «Х-Факторе»
Ольга Бузова готова сыграть в восстановленном «Чудесном грузине»
Бузова вернулась в больницу после побега ради съемок шоу
Бузова и Киркоров появятся в продолжении «Елок»
Бузова, Милохин, Лолита на первых кадрах сериала Жукова
Новые трейлеры
Мой Хатико
Дублированный трейлер
Локи
Трейлер (2 сезон, англ.)
Год рождения
Тизер-трейлер
Жизнь по вызову
Тизер-трейлер (2 сезон)
Холоп 2
Тизер-трейлер
Пила 10
Трейлер (англ.)
Утреннее шоу
Тизер (3 сезон, англ.)
Тополиный пух
Трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь