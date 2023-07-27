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27 июля 2023, новостьСъемки

От беременной Горбачевой сбегает муж в новом фильме: первые кадры

Актриса появится в комедийной картине «Папаша в бегах»
Ирина Горбачева в фильме «Папаша в бегах»

Михаил Тройник и Ирина Горбачева снялись в новой комедии «Папаша в бегах». Актеры сыграли супружескую пару, которая испытывает проблемы накануне рождения ребенка.

По сюжету фильма, сибиряк Толя (Михаил Тройник), готовящийся стать отцом, внезапно осознает всю степень ответственности происходящего и сбегает от беременной жены (Ирина Горбачева) на вахту. В поезде герой знакомится с беспризорником Колей (Ярослав Могильников). Из-за череды роковых совпадений Толя попадает в розыск как похититель детей. Вместе с Колей они едут в небольшой город Когалым, где их жизнь кардинально изменится.

Во время загрузки произошла ошибка.

По словам Тройника, история найдет отклик у многих, ведь в картине поднята очень важная тема. 

«Мне кажется, что при всей своей легкой форме и комедийном жанре, этот фильм говорит на очень важную тему — страха мужчин перед рождением детей, да и перед вступлением в брак. Рекомендую девушкам приводить своих парней на нашу картину — возможно, после ее просмотра им будет проще на что-то решиться», — отметил актер.

Также в картине появятся Анна Уколова, Кирилл Полухин, Леонид Громов и другие. Режиссером выступил Алексей Южаков («Елки 8»).

В прокат «Папаша в бегах» выйдет 16 ноября.

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