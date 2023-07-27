От беременной Горбачевой сбегает муж в новом фильме: первые кадры

Ирина Горбачева в фильме «Папаша в бегах»

Михаил Тройник и Ирина Горбачева снялись в новой комедии «Папаша в бегах». Актеры сыграли супружескую пару, которая испытывает проблемы накануне рождения ребенка.

По сюжету фильма, сибиряк Толя (Михаил Тройник), готовящийся стать отцом, внезапно осознает всю степень ответственности происходящего и сбегает от беременной жены (Ирина Горбачева) на вахту. В поезде герой знакомится с беспризорником Колей (Ярослав Могильников). Из-за череды роковых совпадений Толя попадает в розыск как похититель детей. Вместе с Колей они едут в небольшой город Когалым, где их жизнь кардинально изменится.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-220787057&id=456239147&hd=2&partner_ext=30" width="853" height="480" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По словам Тройника, история найдет отклик у многих, ведь в картине поднята очень важная тема.

«Мне кажется, что при всей своей легкой форме и комедийном жанре, этот фильм говорит на очень важную тему — страха мужчин перед рождением детей, да и перед вступлением в брак. Рекомендую девушкам приводить своих парней на нашу картину — возможно, после ее просмотра им будет проще на что-то решиться», — отметил актер.