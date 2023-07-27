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Папаша в бегах

20231 ч. 32 мин.мелодрамакомедияприключения

Сюжет фильма:

Сибиряк Толя, готовящийся стать отцом, внезапно осознает всю степень ответственности. В панике он сбегает от жены на вахту, а по пути знакомится с беспризорным мальчиком Колей. Из-за нелепого стечения обстоятельств Толя оказывается подозреваемым в похищении парня. Теперь папаша в бегах должен вернуть Колю к его родным в Когалым, чтобы спасти свое доброе имя и на собственном опыте прочувствовать, что такое быть родителем.

Режиссер
Алексей Южаков
В ролях
Михаил Тройник, Ярослав Могильников, Ирина Горбачева, Анна Уколова, Кирилл Полухин, Михаил Орлов, Николай Аузин, Леонид Громов, Сергей Скобелев
Страна
Россия
Возрастные ограничения
12 +
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Трейлер
Кадры11
11
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