Сибиряк Толя, готовящийся стать отцом, внезапно осознает всю степень ответственности. В панике он сбегает от жены на вахту, а по пути знакомится с беспризорным мальчиком Колей. Из-за нелепого стечения обстоятельств Толя оказывается подозреваемым в похищении парня. Теперь папаша в бегах должен вернуть Колю к его родным в Когалым, чтобы спасти свое доброе имя и на собственном опыте прочувствовать, что такое быть родителем.