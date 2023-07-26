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26 июля 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

40-летняя звезда «Уральских пельменей» поразила фигурой в купальнике

Юлия Михалкова сейчас отдыхает в Турции

Несколько дней назад Юлия Михалкова прилетела на курорт в Турцию. Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» поделилась с поклонниками кадрами из отпуска. На них она предстала в слитном черном купальнике с вырезами.

«Какое фото на этот раз вам нравится больше?» — поинтересовалась 40-летняя актриса у поклонников.

Во время загрузки произошла ошибка.

В комментариях подписчики отметили, что на всех фотографиях Михалкова прекрасна. «Юлия! Вы выглядите потрясающе и мило на любой фотографии», «Все образы очень красивые», «Юля — красавица на любом фото», — написали подписчики.

Напомним, что Юлия Михалкова прославилась благодаря участию в шоу «Уральские пельмени», в котором она была задействована с 2009 по 2019 год. Юлия Михалкова объявила об уходе из «Уральских пельменей» в октябре 2019 года. Она подчеркивала, что решающую роль в ее уходе сыграли не деньги, а желание развиваться. Покинув коллектив, Михалкова стала участвовать в проектах СТС, таких, как «Детский КВН», «Сториз», а также сериал «Стриптизеры».

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