40-летняя звезда «Уральских пельменей» поразила фигурой в купальнике

Несколько дней назад Юлия Михалкова прилетела на курорт в Турцию. Бывшая участница юмористического шоу «Уральские пельмени» поделилась с поклонниками кадрами из отпуска. На них она предстала в слитном черном купальнике с вырезами.

«Какое фото на этот раз вам нравится больше?» — поинтересовалась 40-летняя актриса у поклонников.

<div id="vk_post_-48064554_28635"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_28635", -48064554, 28635, 'FBQRHTsHH0NvbrhTOVfU1ox6TGg'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

В комментариях подписчики отметили, что на всех фотографиях Михалкова прекрасна. «Юлия! Вы выглядите потрясающе и мило на любой фотографии», «Все образы очень красивые», «Юля — красавица на любом фото», — написали подписчики.