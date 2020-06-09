Юлия Михалкова раскрыла причины ухода из «Уральских пельменей»

Неоднократно читала в СМИ смешную версию о моей, разумеется, неразделенной любви к Дмитрию Брекоткину. Те, кто знает «кухню» шоу, могут только посмеяться, потому что для меня Дима невероятно талантливый актер и хороший друг, но не более.