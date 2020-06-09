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9 июня 2020, Кино Mail.ruновость

Юлия Михалкова раскрыла причины ухода из «Уральских пельменей»

Актриса отметила, что решение приняла не из-за денег
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Актриса и телеведущая Юлия Михалкова рассказала, почему ушла из комедийного шоу «Уральские пельмени». В интервью Peopletalk артистка развеяла слухи о том, что покинула проект из-за денег и неразделенной любви к коллеге Дмитрию Брекоткину. Михалкова отметила:

Если собрать все причины моего ухода, то деньги — это только 5% и далеко не решающий фактор. Скажем так, одна из капель, которая переполнила бокал.
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Ключевой причиной ухода из шоу Михалкова назвала желание развиваться. «В "Пельменях" было классно, но хотелось профессионального роста, новых впечатлений и амбициозных творческих задач, покорения новых высот», — объяснила звезда КВН. Она добавила:

Неоднократно читала в СМИ смешную версию о моей, разумеется, неразделенной любви к Дмитрию Брекоткину. Те, кто знает «кухню» шоу, могут только посмеяться, потому что для меня Дима невероятно талантливый актер и хороший друг, но не более.

Михалкова объявила об уходе из «Уральских пельменей» в конце 2019 года. Теперь Михалкова вместе с Михаилом Галустяном и Евой Смирновой ведет шоу талантов «Детский КВН» на СТС. Премьера назначена на 15 июня.

Детский КВН
2020/Россияшоу талантовигровоеразвлекательноедетское
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