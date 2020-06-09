Юлия Михалкова раскрыла причины ухода из «Уральских пельменей»

Актриса и телеведущая Юлия Михалкова рассказала, почему ушла из комедийного шоу «Уральские пельмени». В интервью Peopletalk артистка развеяла слухи о том, что покинула проект из-за денег и неразделенной любви к коллеге Дмитрию Брекоткину. Михалкова отметила:
Если собрать все причины моего ухода, то деньги — это только 5% и далеко не решающий фактор. Скажем так, одна из капель, которая переполнила бокал.
Ключевой причиной ухода из шоу Михалкова назвала желание развиваться. «В "Пельменях" было классно, но хотелось профессионального роста, новых впечатлений и амбициозных творческих задач, покорения новых высот», — объяснила звезда КВН. Она добавила:
Неоднократно читала в СМИ смешную версию о моей, разумеется, неразделенной любви к Дмитрию Брекоткину. Те, кто знает «кухню» шоу, могут только посмеяться, потому что для меня Дима невероятно талантливый актер и хороший друг, но не более.
Михалкова объявила об уходе из «Уральских пельменей» в конце 2019 года. Теперь Михалкова вместе с Михаилом Галустяном и Евой Смирновой ведет шоу талантов «Детский КВН» на СТС. Премьера назначена на 15 июня.