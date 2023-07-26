Путин поздравил оператора «Гардемаринов» Мукасея с 85-летием

Анатолий Мукасей | Источник: PersonaStars

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил кинооператора, народного артиста России Анатолия Мукасея с 85-летием. Поздравительная телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

«Примите теплые поздравления с 85-летним юбилеем. Вас по праву считают ярким представителем отечественной кинооператорской школы, талантливым, увлеченным любимым делом человеком», — говорится в поздравлении.

Как отмечается в телеграмме, фильмы, в создании которых принимал участие Мукасей, обогатили отечественный кинематограф, получили высочайшее профессиональное и зрительское признание.

Российский лидер пожелал кинооператору здоровья, успехов и всего наилучшего.