Наверх
26 июля 2023, новость

Путин поздравил оператора «Гардемаринов» Мукасея с 85-летием

Снявший известные советские ленты Анатолий Мукасей отмечает юбилей
Анатолий Мукасей | Источник: PersonaStars

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил кинооператора, народного артиста России Анатолия Мукасея с 85-летием. Поздравительная телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

«Примите теплые поздравления с 85-летним юбилеем. Вас по праву считают ярким представителем отечественной кинооператорской школы, талантливым, увлеченным любимым делом человеком», — говорится в поздравлении.

Как отмечается в телеграмме, фильмы, в создании которых принимал участие Мукасей, обогатили отечественный кинематограф, получили высочайшее профессиональное и зрительское признание.

Российский лидер пожелал кинооператору здоровья, успехов и всего наилучшего.

Анатолий Мукасей — заслуженный деятель искусств РСФСР. Он оператор фильмов «Берегись автомобиля», «Большая перемена», «Чучело». Вместе со своей супругой, актрисой и режиссером Светланой Дружининой работал над серией лент о гардемаринах: «Виват, гардемарины!», «Гардемарины III» и другими.

Мукасей и Дружинина познакомились еще будучи студентами ВГИКа, они вместе были капитанами молодежной волейбольной команды. В 2023 году они отмечают 65-летний юбилей совместной жизни.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Гардемарины 1787. Мир
Большая перемена
Хайек показала фото с молодыми Лопез и Аффлеком в день 54-летия певицы
Гардемарины, вперед!
Светлана Дружинина
Отмечающая 54-летие Дженнифер Лопез показала пикантное фото
Гардемарины 1787. Война
Виват, гардемарины!
«Сама себя наказала»: Дружинина пожалела Пугачеву
Берегись автомобиля
Гардемарины III
Домогаров порассуждал о звездной болезни и возвращении в «Гардемарины»
Анатолий Мукасей
Чучело
Владимир Путин поздравил Сергея Бодрова с юбилеем
Светлана Крючкова рассказала о трудностях работы после тяжелой болезни
Путин назвал фильм «Вызов» прорывом в мировом кино
Путин поздравил Сергея Маковецкого с 65-летием
Евгений Цыганов поздравил с 40-летием супругу Юлию Снигирь
Путин поздравил мультсериал «Смешарики» с 20-летием
Самый обаятельный и привлекательный: 12 всеми любимых ролей Александра Абдулова
Ярмольник вспомнил о последней встрече с Александром Абдуловым
Артист балета Полунин со второго раза получил награду от Путина
Путин присвоил Угольникову звание народного артиста России
К дню рождения Одри Хепберн: самые красивые кадры с величайшей актрисой
Путин присвоил звезде «Папиных дочек» звание народного артиста России
Нежный проходимец, безумный Пьеро: к 90-летию великого Бельмондо
Александр Збруев отметит 85-летие на сцене театра
Путин поздравил Александра Митту с 90-летним юбилеем
Путин обратил внимание на отсутствие Полунина на награждении в Кремле
Семья поздравила Брюса Уиллиса с днем рождения
Укротительница и управдом: кем работали героини любимых советских фильмов
Россияне назвали «самую сильную женщину» советского кино
Владимир Путин поздравил Ирину Купченко с 75-летием
Путин наградил режиссера Учителя орденом «За заслуги в культуре и искусстве»
Машков прокомментировал слова Путина о поддержке культуры
Появился первый кадр с советской собакой-космонавтом в «Стражах Галактики 3»
К 95-летию Вячеслава Тихонова: незабываемые роли великого актера
Россияне назвали любимых героев фильмов Гайдая
Екатерине Климовой — 45: самые яркие роли красавицы-актрисы
Гений меланхолии: 7 магнетических фильмов-настроений Джима Джармуша
Светлане Ходченковой — 40: самые дерзкие и сильные роли актрисы
Сергей Газаров в день 65-летия выйдет на сцену
Брэду Питту — 59: лучшие роли любимого актера
Назван любимый новогодний фильм россиян
Путин поздравил Алису Фрейндлих с 88-летием
Умер актер из «Д'Артаньяна и трех мушкетеров» Юрий Дубровин
Немоляева вспомнила, как Рязанов не взял ее в «Иронию судьбы»
Эталонный мэтр: как Мартин Скорсезе превратил жанровое кино в высокое искусство
Павлу Прилучному — 35: роли, за которые его любят
Фильм «Гардемарины 1787. Война» будет готов к концу 2022 года
Названы самые пересматриваемые сцены советского кино
Джулии Робертс — 55: за что мы любим актрису
Безруков поблагодарил Канаду за санкции в свой день рождения
Отмечающая 97-летие Вера Васильева назвала любимую роль
Гвинет Пэлтроу — 50: галерея лучших ролей актрисы
Французский актер Оливье Сиу получил российское гражданство
Россияне назвали финал «Место встречи изменить нельзя» самым трогательным в советском кино
Российские зрители собрали идеальный образ советского киногероя
Путин наградил Николая Дроздова орденом
Новые трейлеры
Голда. Судный день
Трейлер (англ.)
Изгоняющий дьявола: Верующий
Трейлер (англ.)
Белый список
Дублированный трейлер
Заложники
Дублированный трейлер №2
Крутая перемена
Тизер
Я делаю шаг
Трейлер
Капитан Марвел 2
Трейлер (англ.)
Гран Туризмо
Трейлер №2 (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь