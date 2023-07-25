На кинофестивале в Венеции покажут фильм с Александром Петровым

Александр Петров

В рамках юбилейного, 80-го Венецианского кинофестиваля состоится мировая премьера новой картины режиссера Романа Полански «Дворец», сообщает Variety.

Подробности сюжета не раскрываются, но известно, что события фильма развернутся в швейцарском отеле в канун празднования Нового года. Александр Петров сыграл роль бандита, ради которой побрился налысо.

«Дворец» будет представлен во внеконкурсной программе фестиваля. Позже, в ноябре, картину покажут в России.