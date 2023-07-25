На кинофестивале в Венеции покажут фильм с Александром Петровым

В рамках юбилейного, 80-го Венецианского кинофестиваля состоится мировая премьера новой картины режиссера Романа Полански «Дворец», сообщает Variety.
В картине наряду с Микки Рурком, Фанни Ардан, немецким артистом Джоном Клизом, Оливером Мазуччи появятся российские актеры Александр Петров, Виктор Добронравов и Антон Пампушный («Защитники»).
Подробности сюжета не раскрываются, но известно, что события фильма развернутся в швейцарском отеле в канун празднования Нового года. Александр Петров сыграл роль бандита, ради которой побрился налысо.
«Дворец» будет представлен во внеконкурсной программе фестиваля. Позже, в ноябре, картину покажут в России.
Кинофестиваль в Венеции пройдет на острове Лидо с 30 августа по 9 сентября 2023 года.