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25 июля 2023, новость

На кинофестивале в Венеции покажут фильм с Александром Петровым

Российский актер появится в новой картине Романа Полански «Дворец»
Александр Петров

В рамках юбилейного, 80-го Венецианского кинофестиваля состоится мировая премьера новой картины режиссера Романа Полански «Дворец», сообщает Variety.

В картине наряду с Микки Рурком, Фанни Ардан, немецким артистом Джоном Клизом, Оливером Мазуччи появятся российские актеры Александр Петров, Виктор Добронравов и Антон ПампушныйЗащитники»).

Подробности сюжета не раскрываются, но известно, что события фильма развернутся в швейцарском отеле в канун празднования Нового года. Александр Петров сыграл роль бандита, ради которой побрился налысо.

«Дворец» будет представлен во внеконкурсной программе фестиваля. Позже, в ноябре, картину покажут в России.

Кинофестиваль в Венеции пройдет на острове Лидо с 30 августа по 9 сентября 2023 года.

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