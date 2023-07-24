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24 июля 2023, новость

Добронравов «молится» о восьмом сезоне «Сватов»

Актер отметил, что не прочь вернуться к роли Ивана Будько
Кадр сериала «Сваты»

Актер Федор Добронравов признался в беседе с изданием Teleprogramma pro, что не прочь вернуться к роли дедушки Ивана Будько в восьмом сезоне «Сватов».

При этом, говорит артист, на данный момент о возможном продолжении ситкома ничего неизвестно.

«Нет пока. Мы молимся, хотим. Но как господь управит, так и будет», — признался Добронравов.

В конце июня 2022 года ходили слухи, что сериал «Сваты» возвращается на экраны. Предполагалось, что съемки 8-го сезона начнутся ближе к концу 2022 года. Однако вскоре выяснилось, что информация не соответствует действительности.

Сериал «Сваты» — проект украинской студии «Квартал 95». Он снимался с участием российских актеров и выходил с 2006 года. Премьера шестого сезона состоялась в 2013 году. Авторы планировали выпустить заключительный, седьмой сезон в 2020 году, однако работу над «Сватами» пришлось остановить из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

В 2021 году на экраны вышел седьмой сезон, который, как сообщалось, станет последним. Во время завершения съемок звезды попрощались с сериалом в слезах.

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