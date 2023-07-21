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21 июля 2023, новость

Дибров назвал удивившую его гостью нового шоу

Ведущий рассказал о неожиданных откровениях звезд в программе «Сессия»
Instasamka на съемках шоу «Сессия»

Известный российский телеведущий Дмитрий Дибров рассказал, кто из гостей шоу «Сессия» (выходит на «VK Видео») удивил его больше всех. Его слова приводит StarHit.

Отвечая на вопрос о том, кто из гостей «Сессии» больше всех удивил его своими откровениями, Дибров заявил, что это была рэперша Instasamka (настоящее имя — Дарья Зотеева). «Много лет Даша создавала свой весьма эксцентричный, вызывающий образ, и у нее это отлично получалось. Более того, у этого образа нашлись миллионы последовательниц», — заметил он.

Телеведущий признался, что пришел в изумление, когда увидел, как Зотеева общается со своим мужем и продюсером Олегом вне камер. «На съемочной площадке я увидел беззаветно любящих друг друга людей, то и дело украдкой обнимающихся, когда на них не смотрит камера», — объяснил Дибров. Он назвал мужа рэперши образованным и талантливым человеком и добавил, что Олег помогает жене создавать песни и образ на сцене.

Шоу «Сессия» стартовало в июне. В эфире передачи Дибров беседует со звездными гостями и разбирает их психологические проблемы.

До этого Дибров был ведущим интеллектуального шоу «Кто хочет стать миллионером?» на «Первом канале». Он вел телеигру на протяжении 14 лет. В феврале 2022 года программа временно перестала выходить из-за изменения сетки вещания телеканала. По возвращении передачи в эфир в апреле 2023 года новой ведущей проекта стала певица Юлианна Караулова.

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