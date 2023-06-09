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9 июня 2023, новость

Стало известно о новом шоу Диброва с Бастой и другими звездами

Телеведущий будет вести новый музыкально-психологический проект «Сессия» после ухода из «Кто хочет стать миллионером?»

На платформе VK Видео вышел первый выпуск нового шоу «Сессия», в котором телеведущий Дмитрий Дибров вместе с психотерапевтом за кадром разбирают, как психологические проблемы и травмы влияют на творчество известных музыкантов.

Первым гостем программы стал Баста. Он не только откровенно рассказал о своих переживаниях и раскрыл, что вдохновляет его на творчество, но и впервые исполнил трек «Реквием», который писал более 10 лет.

Во время загрузки произошла ошибка.

По задумке создателей шоу «Сессия», пока музыканты в студии общаются с Дмитрием Дибровым, психотерапевт за кадром поясняет происходящее с профессиональной точки зрения.

«Новый формат, в котором зрителям будет интересно наблюдать за известными людьми, а нам — за своими коллегами, — делится впечатлениями Баста. — У ведущего отличная возможность открыть артистов с новой стороны, показать их под другим углом. Это точно необычный формат интервью для тех, у кого не было опыта общения с психологом. Мне было просто и интересно сниматься. Я был таким, какой есть»

Среди гостей будущих выпусков шоу — Глеб Викторов («Три дня дождя»), 10AGE, Чипинкос, INSTASAMKA, Денис Кукояка, LOVV66 и Елка.

«Сессия» будет выходить эксклюзивно на VK Видео.

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