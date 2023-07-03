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3 июля 2023, новость

Лолита заявила о величии Пугачевой

Певица заявила, что считает 74-летнюю артистку своим лучшим учителем
Лолита Милявская

Лолита Милявская, беседуя с журналистами в рамках фестиваля VK Fest — 2023 в Санкт-Петербурге, рассказала о своем отношении к Алле Пугачевой. 59-летняя артистка заявила, что ее 74-летняя коллега заслуживает уважения, и сравнила исполнительницу хита «Миллион алых роз» с великой Клавдией Шульженко.

«Она останется в памяти. Шульженко, Пугачева… Потому что они из разряда великих. В ближайшее время замены ей по масштабности не вижу. Относиться все могут, как считают нужным», — заявила Милявская.

Она также вспомнила, что в детстве с восторгом смотрела на Аллу Пугачеву. Певица благодарна ей за признание и помощь в восхождении на российскую сцену.

«Я буду ей всю жизнь благодарна. Хочу в свои 60 лет опубликовать выдержку из всего, что она мне говорила. Это достаточно мало, но каждое слово ценно. Хочу опубликовать, чтобы вы слышали, какие точные актерские, режиссерские и человеческие советы она мне давала. Я сделала все, как она говорила, поэтому состоялась. Она иногда меня ругала так, что я обижалась. Мне доставалось, но я поняла одно — она хотела, чтобы я была лучше. Поэтому мои частичные заслуги принадлежат и ей, как учителю, которого я выбрала себе сама», — цитирует Милявскую «СтарХит».

Напомним, Алла Пугачева со своим пятым мужем телеведущим Максимом Галкиным (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) и близнецами Лизой и Гарри обосновалась в Израиле.

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