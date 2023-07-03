Лолита заявила о величии Пугачевой

«Я буду ей всю жизнь благодарна. Хочу в свои 60 лет опубликовать выдержку из всего, что она мне говорила. Это достаточно мало, но каждое слово ценно. Хочу опубликовать, чтобы вы слышали, какие точные актерские, режиссерские и человеческие советы она мне давала. Я сделала все, как она говорила, поэтому состоялась. Она иногда меня ругала так, что я обижалась. Мне доставалось, но я поняла одно — она хотела, чтобы я была лучше. Поэтому мои частичные заслуги принадлежат и ей, как учителю, которого я выбрала себе сама», — цитирует Милявскую «СтарХит».