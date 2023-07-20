Вдова Сергея Пускепалиса снимется в сериале «Шифр»

«У нас дебютировала Лена Петрова — вдова Сережи Пускепалиса. Она сыграла кассира, который нашим девушкам дает очень важную информацию. Небольшая, но яркая роль», — отметила Сторожева.

<div id="vk_post_-48064554_28564"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_28564", -48064554, 28564, '4zA3CQqu5Gkyzb4cWa27qIzIQZw'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Она также отметила, что в новом сезоне Проскурин, герой погибшего актера, будет присутствовать за кадром и заочно влиять на сюжетную линию. Однако никаких мистификаций или имитации голоса персонажа с помощью нейросети в картине не будет.

Режиссер рассказала, что четвертый сезон будет заключительным и, возможно, финал устроит не всех зрителей. «Но именно так и бывает в жизни», — пояснила Сторожева.

Напомним, в конце третьего сезона подполковника Проскурина уволили из-за разглашения тайны, и он уехал из Москвы в другой город — актер не раз просил создателей проекта сократить его участие в продолжении.

Сериал «Шифр», где главные роли исполняют Екатерина Вилкова, Елена Панова, Марьяна Спивак и Яна Дюбуи, стартовал на «Первом канале» в 2019 году. Премьера третьего сезона состоялась уже после трагической гибели Сергея Пускепалиса.