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20 июля 2023, новость

Вдова Сергея Пускепалиса снимется в сериале «Шифр»

Елена Петрова появится в четвертом сезоне проекта, где погибший актер играл одну из главных ролей

Стало известно, что вдова актера Сергея Пускепалиса, погибшего осенью 2022 года в ДТП, Елена Петрова примет участие в съемках четвертого сезона сериала «Шифр». Об этом «Комсомольской правде» рассказала режиссер Вера Сторожева.

«У нас дебютировала Лена Петрова — вдова Сережи Пускепалиса. Она сыграла кассира, который нашим девушкам дает очень важную информацию. Небольшая, но яркая роль», — отметила Сторожева.

Во время загрузки произошла ошибка.

Она также отметила, что в новом сезоне Проскурин, герой погибшего актера, будет присутствовать за кадром и заочно влиять на сюжетную линию. Однако никаких мистификаций или имитации голоса персонажа с помощью нейросети в картине не будет.

Режиссер рассказала, что четвертый сезон будет заключительным и, возможно, финал устроит не всех зрителей. «Но именно так и бывает в жизни», — пояснила Сторожева.

Напомним, в конце третьего сезона подполковника Проскурина уволили из-за разглашения тайны, и он уехал из Москвы в другой город — актер не раз просил создателей проекта сократить его участие в продолжении.

Сериал «Шифр», где главные роли исполняют Екатерина Вилкова, Елена Панова, Марьяна Спивак и Яна Дюбуи, стартовал на «Первом канале» в 2019 году. Премьера третьего сезона состоялась уже после трагической гибели Сергея Пускепалиса.

Премьера нового сезона сериала «Шифр» состоится весной 2024 года.

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