Яковлева вернулась к образу Яги в сериале по «Последнему богатырю»

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Елена Яковлева снимается в сериале «Последний богатырь. Наследие», режиссером которого стал Антон Маслов. 62-летняя актриса призналась, что за время работы в этом проекте образ Бабы Яги стал для нее практически родным.

«С первых “Богатырей” я так из него и не выходила. Была вторая часть, третья, потом фильм “Финист. Первый богатырь”, и вот сейчас снимаем сериал. Яга — уже такое перманентное состояние у меня. Я очень благодарна, что эта роль мне досталась, по одной простой причине: диапазон поклонников расширился от малышей до взрослых. Это, мне кажется, очень здорово!» — признается актриса.

По сюжету, Иван (Виктор Хориняк), которому уже 50 лет, живет в красочном и сказочном Белогорье. У героя есть две дочери: старшая, богатырка Марья (Арина Рожкова), и младшая, начинающая колдунья Софья (Эвелина Мазурина).

Жизнь обитателей Белогорья меняется, когда к ним приходит колдун Северин, которому привиделось страшное бедствие. Его предотвратить должны дочери Ивана. Марье придется вернуться в прошлое и встретиться со своим молодым отцом, а Софья будет сражаться со злом в Белогорье.

Напомним, в апреле сообщалось о старте съемок полнометражного фильма «Финист. Первый богатырь», который расскажет предысторию героев полюбившейся зрителям кинотрилогии.