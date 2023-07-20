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20 июля 2023, фоторепортажСъемки

Яковлева вернулась к образу Яги в сериале по «Последнему богатырю»

Актриса призналась, что этот образ – «ее перманентное состояние»
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Фото: предоставлены пресс-службой

Елена Яковлева снимается в сериале «Последний богатырь. Наследие», режиссером которого стал Антон Маслов. 62-летняя актриса призналась, что за время работы в этом проекте образ Бабы Яги стал для нее практически родным.

«С первых “Богатырей” я так из него и не выходила. Была вторая часть, третья, потом фильм “Финист. Первый богатырь”, и вот сейчас снимаем сериал. Яга — уже такое перманентное состояние у меня. Я очень благодарна, что эта роль мне досталась, по одной простой причине: диапазон поклонников расширился от малышей до взрослых. Это, мне кажется, очень здорово!» — признается актриса.

В сериале появится и главный герой Иван в исполнении Виктора Хориняка. Он отметил, что в продолжении проекта особое внимание уделяется дочкам его героя, которых сыграют Эвелина Мазурина и Арина Рожкова. В проекте также снимутся Александра Урсуляк, Кирилл Зайцев, Юлия Пересильд, Александр Устюгов, Олег Чугунов, Владислав Ветров, Татьяна Догилева, Дмитрий Лысенков, Никита Кологривый и другие.

По сюжету, Иван (Виктор Хориняк), которому уже 50 лет, живет в красочном и сказочном Белогорье. У героя есть две дочери: старшая, богатырка Марья (Арина Рожкова), и младшая, начинающая колдунья Софья (Эвелина Мазурина).

Жизнь обитателей Белогорья меняется, когда к ним приходит колдун Северин, которому привиделось страшное бедствие. Его предотвратить должны дочери Ивана. Марье придется вернуться в прошлое и встретиться со своим молодым отцом, а Софья будет сражаться со злом в Белогорье.

Напомним, в апреле сообщалось о старте съемок полнометражного фильма «Финист. Первый богатырь», который расскажет предысторию героев полюбившейся зрителям кинотрилогии.

Дата выхода сериала «Последний богатырь. Наследие» пока не сообщается.

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