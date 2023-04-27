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27 апреля 2023, фоторепортажСъемки

Рыжая и с дредами: неузнаваемая Пересильд снимается в сказке. Первые фото

Актриса играет молодую Бабу Ягу в предыстории «Последнего богатыря» — смотрите фото в необычном образе
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фотографии
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фотографии
Фото предоставлены пресс-службой

Стартовали съемки фильма «Финист. Первый богатырь» — сказочного блокбастера из вселенной «Последнего богатыря», который расскажет предысторию героев полюбившейся зрителям кинотрилогии.

В центре сюжета нового фильма окажется самый удалой и неотразимый богатырь Белогорья, Финист Ясный Сокол: все остальные богатыри на него равняются, дети хотят быть на него похожими, а девушки — просто заглядываются. К этой роли вернется Кирилл Зайцев.

Одну из ключевых ролей — молодой Бабы Яги — исполнит Юлия Пересильд, признающаяся, что для нее это первый опыт работы в подобном жанре. «Мне кажется, для любого артиста сыграть в сказке — это, конечно, мечта. <…> Моя героиня забавная, очень хорошая, а еще — она хулиганка. Уверена, это будет интересное приключение».

Также в картине снимаются Сергей Лавыгин (в роли Мелехи, помощника Финиста), Федор Добронравов (в роли изобретателя Анарифа), Софья Зайка. Также в актерском составе значится и Елена Яковлева, в «Последнем богатыре» игравшая Бабу Ягу в ее привычном всем возрасте.

Режиссер Дмитрий Дьяченко обещает, что в новом фильме сохранится юмор и дух приключений из предыдущих фильмов серии. А продюсер Эдуард Илоян отмечает, что, несмотря на то, что трилогия завершилась, желание развивать вселенную «Последнего богатыря» осталось.

Выход картины в прокат намечен на 1 января 2025 года.

7.1
Последний богатырь: Корень зла
2021/Россия6+комедияприключениясемейныйфэнтези
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