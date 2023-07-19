Режиссер «Декстера» и «Секретных материалов» умер после борьбы с раком

В возрасте 75 лет ушел из жизни американский режиссер Роберт Либерман, который работал над эпизодами популярных сериалов «Декстер» и «Секретные материалы». Как сообщает The Hollywood Reporter, кинематографист скончался еще 1 июля, однако стало известно об этом только сейчас.

О смерти мужчины сообщил его сын Ник Либерман, с которым они вместе работали над театральной постановкой «Прожектор Пикчерс».

<div id="vk_post_-48064554_28541"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?169"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-48064554_28541", -48064554, 28541, 'lkwIPWtdbpg9CrTJR0zmV1DgnXI'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.