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19 июля 2023, новость

Режиссер «Декстера» и «Секретных материалов» умер после борьбы с раком

Роберт Либерман скончался в 75 лет

В возрасте 75 лет ушел из жизни американский режиссер Роберт Либерман, который работал над эпизодами популярных сериалов «Декстер» и «Секретные материалы». Как сообщает The Hollywood Reporter, кинематографист скончался еще 1 июля, однако стало известно об этом только сейчас.

О смерти мужчины сообщил его сын Ник Либерман, с которым они вместе работали над театральной постановкой «Прожектор Пикчерс».

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Либерман создавал телевизионные ролики для таких компаний, как McDonald's, Hallmark и Oreo, и работал с многими популярными личностями — от президента Клинтона, Рэя Чарльза и Джерри Льюиса до Майкла Джордана, Энн Хэтэуэй и Кенана Томпсона. Он получил более двух десятков премий Clio, а в 1979 году — первую премию DGA за рекламные ролики.

Среди наиболее известных фильмов режиссера — «Огонь в небе» с Д.Б. Суини и Робертом Патриком в главных ролях и хоккейный сиквел «Могучие утята 3» с Эмилио Эстевесом в главной роли. Кроме того, Либерман снял фильмы «Стол для пятерых» с Джоном Войтом и Ричардом Кренной и «Все, что я хочу на Рождество» с Лорен Бэколл и Торой Берч в главных ролях.

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