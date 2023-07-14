Иосиф Пригожин поддержал забастовку актеров в Голливуде

Иосиф Пригожин | Источник: PersonaStars

Продюсер Иосиф Пригожин заявил «Газете.Ru», что сочувствует сценаристам и актерам Голливуда, объявившим о забастовках из-за условий труда и угроз со стороны искусственного интеллекта. При этом он уверен, что в борьбе актеров и продюсеров победу одержат вторые — у них есть деньги и власть.

«Я сочувствую целой индустрии, потому что искусственный интеллект и нейросети могут очень сильно повлиять на работу людей в профессии. Артист, который всю жизнь к этому стремится, он пытается окончить вуз, пытается посвятить себя служению профессии, по-другому назвать это нельзя. И есть люди, которые благодаря технологиям сегодня могут петь, могут тюнинговать вместо них, а живьем они ничего делать не умеют. Поменяли, что называется, настоящий бриллиант на искусственный. Но фианит никогда не будет бриллиантом. Можно носить железку, но называть это золотом. Технологии должны быть, должны развиваться, мы живем в эру современных технологий, они упрощают жизнь, но искусство заменить физически и лишить людей профессии — неправильно. Сейчас у человека появилась большая конкуренция, ему нужно соревноваться с искусственным интеллектом», — сказал он.

Пригожин считает, что голливудские актеры не смогут добиться улучшений условий труда с помощью «мирных забастовок», несмотря на то, что правда на их стороне. По его словам, актеры не смогут физически противостоять продюсерам, так как «у них не хватит сил».

«Думаю, нет. Потому что деньги правят миром. Как говорил Бодров, сила в правде, а на самом деле — сила в деньгах и во власти. У кого больше власти, тот и прав. У кого больше денег, тот и прав. Прав тот, у кого больше прав. Все остальные бесправные. 100% победят продюсеры. Правда, конечно, на стороне актеров, но, к сожалению, правда без кулаков, поэтому побеждает всегда зло в последнее время. Зло — это тьма, а тьма сильнее света, поэтому пока свет и добро не будет с кулаками, тьма будет побеждать. Вот и все. Говорят, правда и добро должны быть, но мы должны как-то правду свою доказывать иначе. А иначе это как? Пока это мирная забастовка, а физически, боюсь, у них сил не хватит, у них денег нет», — пояснил он.

Ранее профсоюз актеров США вслед за гильдией сценаристов объявил забастовку из-за неудачных переговоров с Альянсом продюсеров кино и телевидения. В ходе переговоров актеры требовали повышения зарплаты, улучшений условий труда и ограничений в использовании искусственного интеллекта в кинопроизводстве. В рамках забастовки актерам предстоит отказаться от участия во всех фильмах, а также от рекламы своей работы в соцсетях. Исключением могут быть только фильмы, созданные независимыми студиями — главное, чтобы ни один из продюсеров картины не был членом Альянса продюсеров.