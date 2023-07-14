Михалков, Асмус с дочерью, Судзиловская с семьей на закрытии кинофестиваля

43 фотографии 43 фотографии 43 фотографии

Красная дорожка и неожиданные гости

Олеся Судзиловская вышла на дорожку в компании мужа и двух сыновей. Кристина Асмус, вошедшая вместе с кинокритиком Ларисой Малюковой, режиссером Евгением Сангаджиевым, оператором Юрием Коробейниковым, сценаристом Екатериной Мавроматис и продюсером Еленой Гликман в состав жюри фестиваля, появилась на закрытии с дочерью Анастасией. Для светского выхода 35-летняя актриса выбрала платье с глубоким декольте и разрезом на бедре, а в макияже сделала акцент на губах при помощи темно-бордовой помады.

Неожиданным гостем закрытия «Горький fest 2023» стал Никита Михалков, у которого недавно были проблемы со здоровьем. 77-летний режиссер признался, что не собирался появляться на мероприятии и выходить на сцену, но его уговорили Михаил Пореченков и Оксана Михеева, организаторы кинофестиваля.

«Миша и Оксана заставили приехать, бросив все. Хочу сказать, что, когда фестиваль живет семь лет, значит, тут все по-честному. Бывает так, что фестивалей в стране больше, чем картин, но время меняется. Только кино, в котором люди узнают себя, — это будущее национального кинематографа, и этот фестиваль работает в эту сторону! Кто сегодня не получит наград, хочу посоветовать пустить обиду в дело. А кто получит — не делать вид, что это лучшее, что они имеют!» — отметил Никита Сергеевич.

Главные призы

В этот вечер были подведены итоги конкурса. Так, лучшим фильмом стала драма «Наследие» режиссера Романа Михайлова. Евгений Сангаджиев вручил диплом и статуэтку исполнительнице главной роли Дарье Мацель (сестра актрисы Марии Мацель), отметив, что коллеги поддержали его в решении дать главный приз этой картине.

Наследие 2023 / Россия 18+ драма Моя оценка Хочу посмотреть

Лучшим режиссером был признан Евгений Николаев, который представил на конкурсе короткометражный фильм «Кукушка». Татьяна Владимирова получила награду в номинации «Лучшая актриса». Жюри оценили ее работу в картине «Мать».

Приз за лучшую драматургию достался новелле «Цифровое бессмертие» из альманаха «Опытным путем». Также кинолента получила приз зрительских симпатий.