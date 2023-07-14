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14 июля 2023, фоторепортажКрасная дорожка

Михалков, Асмус с дочерью, Судзиловская с семьей на закрытии кинофестиваля

На красной дорожке церемонии закрытия «Горький fest» блистали главные звезды российского кино. Смотрите фоторепортаж Kino Mail.ru
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Красная дорожка и неожиданные гости

В Нижнем Новгороде, в театре драмы имени Горького, состоялась торжественная церемония закрытия VII фестиваля «Горький fest». На красной дорожке в этот вечер появились Андрей Мерзликин, Ингрид Олеринская, Анастасия Резник, Мила ЕршоваЕлена Бирюкова, Светлана Бондарчук, Антон Богданов, Марк ЭйдельштейнМихаил Пореченков, Михаил Тройник и многие другие.

Олеся Судзиловская вышла на дорожку в компании мужа и двух сыновей. Кристина Асмус, вошедшая вместе с кинокритиком Ларисой Малюковой, режиссером Евгением Сангаджиевым, оператором Юрием Коробейниковым, сценаристом Екатериной Мавроматис и продюсером Еленой Гликман в состав жюри фестиваля, появилась на закрытии с дочерью Анастасией. Для светского выхода 35-летняя актриса выбрала платье с глубоким декольте и разрезом на бедре, а в макияже сделала акцент на губах при помощи темно-бордовой помады.

Неожиданным гостем закрытия «Горький fest 2023» стал Никита Михалков, у которого недавно были проблемы со здоровьем. 77-летний режиссер признался, что не собирался появляться на мероприятии и выходить на сцену, но его уговорили Михаил Пореченков и Оксана Михеева, организаторы кинофестиваля.

«Миша и Оксана заставили приехать, бросив все. Хочу сказать, что, когда фестиваль живет семь лет, значит, тут все по-честному. Бывает так, что фестивалей в стране больше, чем картин, но время меняется. Только кино, в котором люди узнают себя, — это будущее национального кинематографа, и этот фестиваль работает в эту сторону! Кто сегодня не получит наград, хочу посоветовать пустить обиду в дело. А кто получит — не делать вид, что это лучшее, что они имеют!» — отметил Никита Сергеевич.

Главные призы

В этот вечер были подведены итоги конкурса. Так, лучшим фильмом стала драма «Наследие» режиссера Романа Михайлова. Евгений Сангаджиев вручил диплом и статуэтку исполнительнице главной роли Дарье Мацель (сестра актрисы Марии Мацель), отметив, что коллеги поддержали его в решении дать главный приз этой картине. 

Наследие
2023/Россия18+драма
Моя оценка

Лучшим режиссером был признан Евгений Николаев, который представил на конкурсе короткометражный фильм «Кукушка». Татьяна Владимирова получила награду в номинации «Лучшая актриса». Жюри оценили ее работу в картине «Мать».

«Специальный диплом жюри» достался актеру Денису Прыткову, который появился в мелодраме «Все время на свете» Наталии Кончаловской.

Приз за лучшую драматургию достался новелле «Цифровое бессмертие» из альманаха «Опытным путем». Также кинолента получила приз зрительских симпатий.

Напомним, «Горький fest» проходил в Нижнем Новгороде с 7 по 13 июля. Торжественная церемония открытия фестиваля собрала на красной дорожке самых ярких звезд российского кино. Главной темой смотра стало творчество Леонида Гайдая, которому в этом году исполнилось бы сто лет. Мероприятия, посвященные легенде советского кино, посетила внучка режиссера Ольга Худякова. 

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