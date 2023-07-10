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10 июля 2023, фоторепортажКрасная дорожка

Асмус с дочкой, Снаткина с семьей, Куркова: звезды на открытии кинофестиваля

Знаменитости прошли по красной дорожке открытия «Горький fest», президентом которого является Михаил Пореченков
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В Нижнем Новгороде состоялась торжественная церемония открытия VII фестиваля нового российского кино «Горький fest». В город приехали многие звезды, чтобы пройти по красной дорожке открытия, среди них были: Равшана Куркова, Анна Снаткина с мужем Виктором Васильевым и дочерью, Марк Эйдельштейн, Елена Захарова, Вячеслав ЧепурченкоАлександра Ревенко, Олеся Судзиловская, Анна Невская и другие.

Кроме того, светское мероприятие посетила Кристина Асмус вместе с дочерью Анастасией. 35-летняя актриса вошла в состав жюри основного конкурса «Горький fest 2023», о чем сообщила на личной странице в соцсети.

«Это вау! Это престижно и очень ответственно», — прокомментировала Асмус. Она также сообщила, что фестиваль будет посвящен творчеству Леонида Гайдая, которому в этом году исполнилось бы сто лет. Актриса рассказала, что в рамках фестиваля у нее будет возможность посмотреть фильмы «Бриллиантовая рука» и «Иван Васильевич меняет профессию» под открытым небом и в хорошей компании.

По традиции, фестиваль открыл его президент, актер Михаил Пореченков. «Мы будем переосмыслять кино, и, конечно, смотреть конкурсные картины и выбирать тех, кто откликается в нашей душе», — сказал 54-летний Пореченков. 

Церемонию, на которой присутствовал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и режиссер и продюсер фестиваля Оксана Михеева, провели Нонна Гришаева и Вячеслав Чепурченко.

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Первый приз фестиваля — «За вклад в развитие современного кино» был вручен режиссеру Алексею Учителю, а его фильм «Прогулка» был показан в Летнем кинотеатре Нижнего Новгорода, церемония открытия которого также состоялась в рамках «Горький fest». К гостям этого мероприятия присоединились Константин Хабенский и Александр Цыпкин.

Фильмом открытия «Горький fest» стал триллер «Кентавр» режиссера Кирилла Кемница. В жюри фестиваля вошли: кинокритик Лариса Малюкова, режиссер Евгений Сангаджиев, оператор Юрий Коробейников, сценарист Екатерина Мавроматис, продюсер Елена Гликман и актриса Кристина Асмус. Смотр продлится до 13 июля.

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