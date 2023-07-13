Билан поддержал МакSим после ее признания в алкозависимости

Дима Билан | Источник: PersonaStars

Дима Билан поддержал певицу МакSим, которая ранее призналась в алкогольной зависимости. 41-летний певец оставил комментарий под видео своей коллеги и отметил, что ее откровенные слова очень его тронули.

«Марина, очень тронули твои мысли и слова! Невероятная миссия — быть артисткой и быть всегда на виду! Хрупкая, но какая ты сильная! Пусть все будет хорошо!» — написал Билан.

40-летняя певица поблагодарила коллегу по шоу «Голос. Дети» за поддержку и отметила, что его слова сыграли для нее большую роль.