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13 июля 2023, новостьНовости шоу-бизнеса

Билан поддержал МакSим после ее признания в алкозависимости

Певец отметил, что откровения коллеги его очень тронули
Дима Билан | Источник: PersonaStars

Дима Билан поддержал певицу МакSим, которая ранее призналась в алкогольной зависимости. 41-летний певец оставил комментарий под видео своей коллеги и отметил, что ее откровенные слова очень его тронули.

«Марина, очень тронули твои мысли и слова! Невероятная миссия — быть артисткой и быть всегда на виду! Хрупкая, но какая ты сильная! Пусть все будет хорошо!» — написал Билан.

40-летняя певица поблагодарила коллегу по шоу «Голос. Дети» за поддержку и отметила, что его слова сыграли для нее большую роль.

Ранее МакSим разместила в микроблоге видео, на котором призналась, что у нее есть зависимость от алкоголя. По словам исполнительницы, с его помощью она пыталась справиться с проблемами, но это только усугубило ситуацию. Сейчас певица проходит курс лечения и намерена вернуться на сцену в октябре этого года.

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