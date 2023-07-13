Наверх
13 июля 2023, новость

Певица МакSим призналась в алкозависимости

Артистка сообщила, что уже долгое время находится в клинике на лечении
МакSим

МакSим опубликовала в своем микроблоге видео, на котором рассказала, что борется с алкогольной зависимостью. 40-летняя певица отметила, что после перенесенного в 2021 году ковида быстро вернулась к работе и взяла на себя большую ответственность и обязательство дать множество концертов.

«Апогеем стал концерт, толком не состоявшийся в Сочи, когда я приехала не просто уставшая, а не могла уже стоять на ногах. Перед выходом была под капельницей и решила, что если сейчас выпью алкоголь, то выйду на сцену и отработаю как машина. Не получилось. Закончилось все так, как мы все знаем — срывом концерта», — рассказала звезда.

Она отметила, что ей жаль коллег, которые готовились к выступлениям, и поклонников, которые ждали ее концертов. МакSим призналась, что попытка залечить все алкоголем только ухудшила ситуацию. Сейчас певица находится в больнице и проходит курс лечения.

«Пришла к тому, что это зависимость. Осознала это, приняла и решила действовать. Потому что это не моя жизнь, не моя история, не моя игра. Я уже долгое время нахожусь в клинике, меня поддерживают мои музыканты», — заключила артистка.

Напомним, весной 2023 года МакSим сорвала концерты в Сочи и Твери. Зрители тогда заметили, что она плохо себя чувствовала, не дотягивала ноты и с трудом стояла на ногах. После этого исполнительница приостановила концертную деятельность. Ранее она сообщала, что планирует вернуться на сцену в октябре этого года.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
МакSим
Мадонна впервые вышла на связь после госпитализации
У сына Михаила Ефремова начались проблемы с легкими после операций
Джонни Депп получил травму ноги во время репетиции концерта
Актер Павел Баршак вышел на связь после новости об избиении
МакSим пообещала вернуться на сцену в октябре
Упавший из окна сын Ефремова пришел в себя после комы
СМИ: режиссер Александр Митта попал в реанимацию
Валдиса Пельша выписали из больницы
88-летнего режиссера Глеба Панфилова выписали из больницы
Звезда «Зачарованных» рассказала о борьбе с онкологией
Никиту Михалкова выписали из больницы
Дочь Федосеевой-Шукшиной назвала причину госпитализации артистки
В больнице рассказали о состоянии режиссера Глеба Панфилова
Стало известно о состоянии госпитализированного Глеба Панфилова
Звезда боевиков 90-х впервые рассказал о борьбе с онкологией
Появились подробности о состоянии 88-летнего Глеба Панфилова
Петросян ответил на слухи о проблемах со здоровьем словами «не дождетесь»
Близкие попросили молиться за госпитализированного актера Джейми Фокса
Лариса Гузеева показала Александра Олешко в инвалидном кресле
Актера госпитализировали со съемок фильма с Кэмерон Диаз
СМИ: Иосифу Пригожину вызвали скорую помощь на съемках телешоу
Звезда «Тора» готов отказаться от съемок из-за риска здоровью
Семья поздравила Брюса Уиллиса с днем рождения
Деми Мур переехала жить к Брюсу Уиллису и его новой жене
Жена Брюса Уиллиса призвала фотографов прекратить преследовать ее мужа
Боярский пожаловался, что «стал глупее» после коронавируса
Брюса Уиллиса впервые заметили на публике после новости о деменции
Анастасию Заворотнюк выписали из онкологической клиники
На наставников детского «Голоса» пожалуются в прокуратуру
Николая Дроздова выписали из больницы
Никита Михалков впервые вышел на сцену после болезни
Сын Бориса Щербакова рассказал о госпитализации актера
Николай Дроздов после переломов неделю проведет в больнице
Валерия Ланская несколько лет скрывала, что борется с сахарным диабетом
Адабашьян рассказал о самочувствии Михалкова после выписки
Арзамасова объявила о паузе в карьере из-за проблем со здоровьем
88-летний Олег Басилашвили заявил о плохом самочувствии
Появились подробности о состоянии сломавшей позвоночник Ларисы Удовиченко
Адабашьян заявил, что Михалков продолжает работать в больнице
Попавшего в ДТП актера «Мстителей» выписали из больницы
Михалкова перевели из реанимации в обычную палату
СМИ: у Никиты Михалкова подтвердили коронавирус
Шоураннер «Уэнсдэй» объяснил, почему Ортега снималась с коронавирусом
Киркоров, Билан и другие на съемке новогоднего шоу «Первого» в стиле 2000-х
Режиссер «Аватара» пропустит премьеру фильма из-за коронавируса
Тима Бертона раскритиковали из-за съемок с заболевшей COVID-19 актрисой
Чурикова вместо Нагиева, МакSим в жюри: кадры со съемок «Голоса. Дети»
Звезда «Тора» Крис Хемсворт заявил о перерыве в карьере
Тяжело перенесший ковид Звягинцев посетил кинофестиваль в Париже
Участница «Ледникового периода» получила травму на съемках
Новые трейлеры
Синий Жук
Трейлер №2 (англ.)
Вилли Вонка
Трейлер (англ.)
Спецназ: Львица
Трейлер (англ.)
Скрежет металла
Трейлер (англ.)
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Трейлер №2 (англ.)
Наполеон
Трейлер (англ.)
Проклятие монахини 2
Трейлер (англ.)
Разрешите обратиться
Трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияУсловия использования материаловПомощь