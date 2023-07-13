Певица МакSим призналась в алкозависимости

МакSим

МакSим опубликовала в своем микроблоге видео, на котором рассказала, что борется с алкогольной зависимостью. 40-летняя певица отметила, что после перенесенного в 2021 году ковида быстро вернулась к работе и взяла на себя большую ответственность и обязательство дать множество концертов.

«Апогеем стал концерт, толком не состоявшийся в Сочи, когда я приехала не просто уставшая, а не могла уже стоять на ногах. Перед выходом была под капельницей и решила, что если сейчас выпью алкоголь, то выйду на сцену и отработаю как машина. Не получилось. Закончилось все так, как мы все знаем — срывом концерта», — рассказала звезда.

Она отметила, что ей жаль коллег, которые готовились к выступлениям, и поклонников, которые ждали ее концертов. МакSим призналась, что попытка залечить все алкоголем только ухудшила ситуацию. Сейчас певица находится в больнице и проходит курс лечения.

«Пришла к тому, что это зависимость. Осознала это, приняла и решила действовать. Потому что это не моя жизнь, не моя история, не моя игра. Я уже долгое время нахожусь в клинике, меня поддерживают мои музыканты», — заключила артистка.