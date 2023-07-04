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4 июля 2023, новость

МакSим пообещала вернуться на сцену в октябре

Певица ответила на вопросы о творческих планах и рассказала о самочувствии
МакSим на съемках шоу «Голос. Дети»

МакSим, общаясь с поклонниками на своей странице в соцсети, сообщила, когда планирует вернуться на сцену. 40-летняя певица собирается снова давать концерты с октября этого года.

«Думаю, что концертная деятельность возобновится примерно в октябре. Произошли некоторые изменения в составе музыкантов. Сейчас работаем над этим вопросом», — заявила звезда.

Также фанаты поинтересовались, как исполнительница чувствует себя сейчас. Она призналась, что занимается своим физическим и эмоциональным состоянием.

«Восстанавливаюсь. Я слишком много взяла на себя больших туров и ответственности после болезни. Пришла к тому, что я должна приводить свой организм в порядок, так как он перестал выдерживать такие нагрузки. Сейчас работаю над своими физическими и эмоциональными чувствами», — добавила МакSим.

Напомним, что весной этого года певица остановила концерт, который она давала в Сочи, и ушла со сцены. Зрители сообщали, что звезда выглядела уставшей и растерянной, хрипела и не дотягивала ноты. Позже артистка из-за ухудшения состояния здоровья остановила концерт еще и в Твери. После этого она отменила гастроли по стране и взяла перерыв в творческой деятельности.

Напомним, МакSим вместе с Бастой, Полиной Гагариной, Владимиром Пресняковым и Антоном Беляевым выступила наставницей одиннадцатого сезона популярного шоу «Голос. Дети».

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