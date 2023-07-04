МакSим пообещала вернуться на сцену в октябре

МакSим на съемках шоу «Голос. Дети»

МакSим, общаясь с поклонниками на своей странице в соцсети, сообщила, когда планирует вернуться на сцену. 40-летняя певица собирается снова давать концерты с октября этого года.

«Думаю, что концертная деятельность возобновится примерно в октябре. Произошли некоторые изменения в составе музыкантов. Сейчас работаем над этим вопросом», — заявила звезда.

Также фанаты поинтересовались, как исполнительница чувствует себя сейчас. Она призналась, что занимается своим физическим и эмоциональным состоянием.

«Восстанавливаюсь. Я слишком много взяла на себя больших туров и ответственности после болезни. Пришла к тому, что я должна приводить свой организм в порядок, так как он перестал выдерживать такие нагрузки. Сейчас работаю над своими физическими и эмоциональными чувствами», — добавила МакSим.