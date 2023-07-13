Дава стал лицом ТНТ после ухода из «Дома 2»

Блогер Давид Манукян, известный под псевдонимом Дава, подписал контракт с ТНТ. Об этом он сообщил в соцсетях.

Дава опубликовал снимок с директором телеканала Тиной Канделаки, отметив, что с этого момента стал новым лицом ТНТ.

«Новый этап. Новые проекты, которые мы готовим для вас, уже в скором времени. Для меня это большая ответственность. Спасибо за доверие. Газуем дальше», — подписал он.

Фанаты сразу же поздравили его с новыми начинаниями. Многие сочли контракт с телеканалом важным шагом в карьере блогера. «Теперь уже никто не скажет, что Дава — это бывший. Можно смело говорить, что это бывшая Давы», «Ждем новых вершин и проектов!», «Так и Урганта заменишь на "Первом"», — написали в комментариях.

Ранее Дава сообщил, что уходит с поста ведущего телепроекта «Дом 2», который он занимал с 2021 года.