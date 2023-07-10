Дава ушел с поста ведущего «Дома 2»

Давид Манукян

Блогер Давид Манукян, известный под псевдонимом Дава, ушел из реалити-шоу «Дом 2». Об этом он сообщил в эфире проекта на прощальном лобном.

Манукян был ведущим программы с 2021 года. Участница «Дома 2» Либерж Кпадону прокомментировала уход блогера из шоу. Девушка призналась в социальных сетях, что рада за ведущего и назвала его счастливым человеком. Она пожелала ему удачи в карьере.

«Сегодня познакомилась с Давой и подумала, что на моей улице праздник: очень понравился. А нет, оказалось, что он уходит с проекта и больше не будет ведущим. Ну, как говорится, не судьба. Будем искать любовь дальше», — написала Кпадону.