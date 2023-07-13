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13 июля 2023, новость

Иван Ургант показал, что находится в одной из самых дорогих стран мира

Телеведущий поделился шуточным видео, в котором спел кавер на песню из «Трех мушкетеров»

Телеведущий Иван Ургант в настоящее время находится в Исландии. Ургант выложил в социальные сети видео, которое он записал прямо на лошади.

Гарцуя на коне, телеведущий передал музыкальный привет Михаилу Боярскому, спев собственный кавер на знаменитую песню из кинофильма «Д'Артаньян и три мушкетера».

Во время загрузки произошла ошибка.

Он отметил, что уже потратил в Исландии, которая является одной из наиболее дорогих стран мира, 48 тыс. рублей.

Ранее генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст отказался отвечать на вопрос о возвращении телеведущих Владимира Познера и Ивана Урганта в эфир. Эрнст заявил, что не будет отвечать на вопрос о том, когда шоумены вернутся на «Первый канал».

В феврале 2022 года передача «Вечерний Ургант» перестала выходить в эфир «Первого канала» в связи с изменением эфирной сетки, последовавшим за началом специальной военной операции России на Украине. Позже телеканал опроверг информацию об увольнении телеведущего. В августе 2022 года Ургант попал в список «агентов иностранного влияния», составленный группой по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры.

В апреле 2023 года Ургант сообщил, что вернется в эфир «Первого канала». При этом о сроках своего возвращения телеведущий не сказал.

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